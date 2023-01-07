Водитель ИЖа прокатил пассажира на «ватрушке» по городу (видео)

Зимнюю забаву засняли в Челябинске.

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После того, как в Новосибирске мужчина катался на привязанном к Жигулям автокресле, эстафету нарушения ПДД принял суровый Челябинск.

Водитель привязал «ватрушку» к автомобилю ИЖ и покатался по оживленным улицам заснеженного города.

Машина двигалась в правом ряду, и один раз тюбинг опасно вынесло на соседнюю полосу. После того как видео попало в соцсети, ГИБДД начала поиск нарушителя. Перевозка людей вне салона карается штрафом в тысячу рублей (12.23 КоАП РФ).

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Источник: Рен-ТВ

Фото: Вконтакте