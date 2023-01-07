Автомобили застряли посреди страшной метели (видео)

Трасса превратилась в стоянку брошенных машин.

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В Казахстане водители попали в беду во время снежной бури. Трасса Тараз-Алматы оказалась частично занесена, и людей пришлось спасать специальным службам.

Судя по видео, на трассе застряли десятки автомобилей. На одном из роликов голос говорит, что в снегу увяз даже бульдозер.

Произошло это не только из-за погоды, но и из-за того, что люди отправились в путь, невзирая не предупреждения властей.

Брошенные машины помешали дорожным службам почистить трассу оперативно. В Америке в таких случаях применяют погрузчик: он быстро убирает с дороги все лишнее.

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Источник: Tengrinews

Фото: YouTube