В Чечне создадут автопромышленный кластер

На юге России в 2023 году появится первый автомобильный кластер на базе завода «Чеченавто», сообщил министр промышленности и энергетики республики Адам Хакимов.
На этом чеченском предприятии собирают автомобили Лада Гранта, в октябре начали выпуск Газели Next, а в следующем году дойдет очередь до УАЗов.
Новые планы предприятия позволят создать дополнительно 100 новых рабочих мест и производить до 16 тыс. автомобилей в год, что является неплохим результатом для региона и предприятия.
Этот проект даст мощный импульс развитию промышленности региона.
В Чечне планируется создать индустриальный парк в сфере машиностроения с привлечением господдержки. Пока в регионе всего 4% от действующих в России предприятий в сфере автопрома, но их должно быть больше.
- Кузовные детали для Haval будут выпускать в Москве.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Источник: ТАСС
Фото: Елена Афонина/ТАСС
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.