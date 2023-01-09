В Чечне создадут автопромышленный кластер

Это произойдет уже в текущем году на базе завода «Чеченавто».

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На юге России в 2023 году появится первый автомобильный кластер на базе завода «Чеченавто», сообщил министр промышленности и энергетики республики Адам Хакимов.

На этом чеченском предприятии собирают автомобили Лада Гранта, в октябре начали выпуск Газели Next, а в следующем году дойдет очередь до УАЗов.

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Новые планы предприятия позволят создать дополнительно 100 новых рабочих мест и производить до 16 тыс. автомобилей в год, что является неплохим результатом для региона и предприятия.

Этот проект даст мощный импульс развитию промышленности региона.

В Чечне планируется создать индустриальный парк в сфере машиностроения с привлечением господдержки. Пока в регионе всего 4% от действующих в России предприятий в сфере автопрома, но их должно быть больше.

Кузовные детали для Haval будут выпускать в Москве.



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Источник: ТАСС

Фото: Елена Афонина/ТАСС

