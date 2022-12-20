Кузовные детали для «китайца» будут выпускать в Москве

Завод использует только российское сырье. На его мощностях можно выпускать комплекты для более чем 250 тыс. легковых автомобилей в год.

Материалы по теме В Казахстане снова собирают Hyundai Solaris: не без помощи России

Столичное предприятие по выпуску автокомпонентов «Альфа Автоматив Техноложиз» заключило контракт на производство кузовных деталей для автомобилей китайской корпорации Haval.

Мощности завода позволяют выпускать свыше 150 видов штампованных деталей (ежегодно — до 12 млн).

Это позволит обеспечить комплектующими 250 тысяч автомобилей, которые будут сходить с конвейеров ведущих отечественных и зарубежных предприятий. В том числе и АВТОВАЗа, и завода «Москвич». Ожидается, что в течение 2023 года предприятие будет загружено на 60–70% за счет контрактов с различными автопроизводителями.

Стоимость проекта — 3 млрд рублей. Для поддержки инвестора Правительство Москвы предоставило ему льготы, субсидии и кредиты на общую сумму 293,9 млн рублей.

Справка

Материалы по теме Заводом Nissan в Санкт-Петербурге будет управлять АВТОВАЗ

«Альфа Автоматив Техноложиз» — отечественное предприятие, в ноябре отметившее 15-летие работы в Москве. Ранее его мощности располагались на территории бывшего завода ЗИЛ, а затем были перенесены на современный производственный комплекс в районе Западное Бирюлево.

Сейчас здесь выпускают крыши, капоты, крылья, двери, силовые компоненты кузова, напольные панели, лонжероны, боковые стойки для различных автомобилей.

Также здесь будет создан первый в стране инженерный центр по проектированию и производству штамповой оснастки.

КАМАЗ собирается выделить разработку легковых авто в отдельный бизнес.

«За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте .

Источник: Сайт Мэра Москвы



Фото: Максим Мишин/ АГН «Москва»

