Кузовные детали для «китайца» будут выпускать в Москве

Столичное предприятие по выпуску автокомпонентов «Альфа Автоматив Техноложиз» заключило контракт на производство кузовных деталей для автомобилей китайской корпорации Haval.
Мощности завода позволяют выпускать свыше 150 видов штампованных деталей (ежегодно — до 12 млн).
Это позволит обеспечить комплектующими 250 тысяч автомобилей, которые будут сходить с конвейеров ведущих отечественных и зарубежных предприятий. В том числе и АВТОВАЗа, и завода «Москвич». Ожидается, что в течение 2023 года предприятие будет загружено на 60–70% за счет контрактов с различными автопроизводителями.
Стоимость проекта — 3 млрд рублей. Для поддержки инвестора Правительство Москвы предоставило ему льготы, субсидии и кредиты на общую сумму 293,9 млн рублей.
Справка
«Альфа Автоматив Техноложиз» — отечественное предприятие, в ноябре отметившее 15-летие работы в Москве. Ранее его мощности располагались на территории бывшего завода ЗИЛ, а затем были перенесены на современный производственный комплекс в районе Западное Бирюлево.
Сейчас здесь выпускают крыши, капоты, крылья, двери, силовые компоненты кузова, напольные панели, лонжероны, боковые стойки для различных автомобилей.
Также здесь будет создан первый в стране инженерный центр по проектированию и производству штамповой оснастки.
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Источник: Сайт Мэра Москвы
Фото: Максим Мишин/ АГН «Москва»
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