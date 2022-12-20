Кузовные детали для «китайца» будут выпускать в Москве — журнал За рулем

Кузовные детали для «китайца» будут выпускать в Москве

Завод использует только российское сырье. На его мощностях можно выпускать комплекты для более чем 250 тыс. легковых автомобилей в год.

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Столичное предприятие по выпуску автокомпонентов «Альфа Автоматив Техноложиз» заключило контракт на производство кузовных деталей для автомобилей китайской корпорации Haval.

Мощности завода позволяют выпускать свыше 150 видов штампованных деталей (ежегодно — до 12 млн).

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Это позволит обеспечить комплектующими 250 тысяч автомобилей, которые будут сходить с конвейеров ведущих отечественных и зарубежных предприятий. В том числе и АВТОВАЗа, и завода «Москвич». Ожидается, что в течение 2023 года предприятие будет загружено на 60–70% за счет контрактов с различными автопроизводителями.

Стоимость проекта — 3 млрд рублей. Для поддержки инвестора Правительство Москвы предоставило ему льготы, субсидии и кредиты на общую сумму 293,9 млн рублей.

Справка

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«Альфа Автоматив Техноложиз» — отечественное предприятие, в ноябре отметившее 15-летие работы в Москве. Ранее его мощности располагались на территории бывшего завода ЗИЛ, а затем были перенесены на современный производственный комплекс в районе Западное Бирюлево.

Сейчас здесь выпускают крыши, капоты, крылья, двери, силовые компоненты кузова, напольные панели, лонжероны, боковые стойки для различных автомобилей.

Также здесь будет создан первый в стране инженерный центр по проектированию и производству штамповой оснастки.

Источник: Сайт Мэра Москвы

Фото: Максим Мишин/ АГН «Москва»

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