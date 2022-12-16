В Казахстане снова собирают Hyundai Solaris: не без помощи России — журнал За рулем

В Казахстане снова собирают Hyundai Solaris: не без помощи России

Ранее модель перестали выпускать из-за отсутствия машинокомплектов.

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Hyundai Accent (у нас Solaris) и Creta были исключены из линейки марки в Казахстане в августе 2022 года, так как казахи собирали седаны из машинокомплектов российского завода Hyundai. С марта предприятие в простое — по причине антироссийских санкций и нарушения логистических цепочек.

Однако страничка седана Hyundai Accent вновь появилась на официальном сайте марки.

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В Казахстане снова собирают Hyundai Solaris: не без помощи России

В компании «Астана Моторс» пояснили местному изданию Kolesa.kz, что производство модели на площадке Hyundai Trans Kazakhstan возобновилось и автомобили из первой товарной партии уже ушли в местные автосалоны.

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Комплектующие для сборки завод получает теперь из Китая, Индии, Кореи и России. Кто и какие детали поставляет из России — не пояснили.

Однако компания рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с новыми поставщиками и планирует постепенно увеличивать объемы производства модели.

Пока она представлена в одной комплектации — Business, со 123-сильным мотором 1.6 и автоматической коробкой. В списке базового оснащения кнопка SOS, две подушки безопасности, подогрев передних кресел и обогрев зеркал, а также кондиционер и аудиосистема с 5-дюймовым экраном. Обивка сидений — тканевая.

Рекомендованная стоимость составляет 9.9 млн тенге, что эквивалентно 1,4 млн рублей.

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Источник: Kolesa.kz,

Фото: Depositphotos

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Отзывы о Hyundai Solaris (10)

Hyundai 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Шустрый ,компактный хэтч!! На трассе легко обойдет жирный и пузатый Ниссан мУРАНО

Недостатки:

нету

Комментарий:

вообще бомбический автомобиль!

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