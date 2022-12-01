Как сегодня привезти автомобиль из Казахстана

Автомобили в Казахстане до сих пор есть в наличии (не все еще выгребли), а цены пока еще ниже, чем в России — сам недавно ходил по автосалонам столицы Казахстана.

Вот, например, Mitsubishi L200 за 26 436 500 тенге. На наши это примерно 3,5 млн рублей. Совершенно аналогичный автомобиль в комплектации Invite+ в российском автосалоне стоит 4,6 млн рублей. Есть над чем подумать.

Казахстан входит в Таможенный союз ЕАЭС. Это означает, что товары, растаможенные в этой стране, могут использоваться без внесения дополнительных таможенных платежей во всех странах ТС. То есть приобрести автомобиль в Казахстане, перевезти его в Россию, поставить на учет и ездить здесь можно.

Дополнительные расходы

Мотаться с кучей наличности через границу — тревожно. А перевод рублей в Казахстан потребует конвертации в тенге, это стоит в среднем 2%. Чтобы перевести деньги с минимальной комиссией, вам потребуется открыть банковский счет в Казахстане, для этого нужно получить местный ИИН, а в отделении банка от вас потребуют заграничный паспорт (он у вас есть?). Большая сумма, несмотря на то, что это перевод между своими счетами, может попасть под подозрение валютного контроля — возможно, вам придется доказывать, что вы не занимаетесь отмыванием денежных средств и не уходите от налогов. Открытие банковского счета в другой стране также требует от вас уведомить российское государство, иначе вы получите штраф.

А еще при покупке придется оплатить утилизационный сбор, получить СБКТС или ОТТС, ЭРУ-ГЛОНАСС пока устанавливать не обязательно (с 01 февраля 2023 года установка этого устройства опять станет обязательной), оформить ЭПТС и прогуляться до таможни. Уже побежали покупать билет на самолет? Подождите, есть нюансы.

Недостатки покупки авто в Казахстане

1. Почти все автопроизводители внесли изменения в дилерские соглашения, согласно которым реализация автомобилей возможна только для эксплуатации на территории Казахстана. Это означает, что гражданину России автомобиль в салоне попросту не продадут. Конечно, можно получить вид на жительство в Казахстане, но это странная схема для покупки машины.

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2. Вы потеряете гарантию на автомобиль — как только на нем появятся российские номера. Эти условия напрямую прописываются в договоре купли-продажи, который мало кто читает, но в котором черным по белому написано, что на приобретаемый автомобиль распространяются гарантийные обязательства только если автомобиль эксплуатируется на территории Казахстана. В случае смены юрисдикции производитель никакой ответственности за состояние автомобиля не несет.

3. Поскольку автомобили продаются гражданам Казахстана или имеющим ВНЖ, вам надо найти такого посредника, который приобретет автомобиль за ваши деньги, поставит на учет на себя, а потом снимет его с учета, оформив с вами договор купли-продажи.

Найти такого человека в Казахстане не сложно, но если там у вас нет родственников или надежных давних друзей, то вы можете попасть в неприятную ситуацию. Часто в качестве посредника, готового помочь, выступает должник — человек, на котором висит долг, просроченный кредит или иные обязательства. Он приобретает автомобиль на ваши деньги, ставит его на учет — и вдруг выясняется, что автомобиль (как движимое имущество) арестован в счет имеющейся задолженности, снять его с учета нельзя до тех пор, пока не будет оплачен долг. А долг — на миллионы.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, посредника надо проверять в Едином реестре должников Казахстана, а для проверки нужны ИИН (Индивидуальный идентификационный номер) и ФИО. А если посредник состоит в браке, потребуется нотариальное согласие супруги или супруга, которых тоже надо проверить, не являются ли они должниками и не состоят ли в соответствующем реестре.

Покупать или нет автомобиль в Казахстане?

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Вся процедура приобретения автомобиля в Казахстане, начиная от автосалона и заканчивая автовозом, будет стоить вам примерно 100 тысяч рублей. Отклонения возможны в большую сторону.

Можно прицениться к автомобилям из Казахстана, которые уже ввезены в Россию. Типичная наценка перегонщиков — около 400 тысяч рублей. Смотрите только на те машины, которые уже растаможены и поставлены на российский учет. Это означает, что все риски недобросовестных посредников вас уже не коснутся.

Если вам предлагают автомобиль на транзитных номерах — не соглашайтесь, ведь вы не знаете того человека, который на себя приобретал машину в Казахстане. Если он матёрый должник, машину вы на учет не поставите, поскольку электронный ПТС действует во всех странах ЕАЭС. В результате автомобилем пользоваться вы не сможете, а на судебные разбирательства могут уйти годы.

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