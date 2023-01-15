10 самых громких автоюбилеев в 2023 году — журнал За рулем

10 самых громких автоюбилеев в 2023 году

Вот какие модели и бренды будут праздновать в этом году круглые даты.

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Некоторые из автомобилей, которые вошли в список, давно сняты с производства, но все равно еще колесят по дорогам или отдыхают в гаражах коллекционеров.

Большинство имен все еще в строю, хотя им в этом году исполняется 60 и даже 70 лет, что достойно уважения.

Но, к сожалению, для многих из них следующее десятилетие точно станет последним — их заменят электромобили.

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1. Chevrolet Corvette — 70 лет

10 самых громких автоюбилеев в 2023 году

Давайте начнем с долгожителя — 70-летнего юбиляра Chevrolet Corvette. Надо сказать, что вначале карьера модели не задалась. В первые годы производства GM был близок к тому, чтобы свернуть проект. Но в 2023 году Corvette живее всех живых. Спрос на него огромен. Z06 — настоящий убийца суперкаров.

2. Porsche 911 — 60 лет

10 самых громких автоюбилеев в 2023 году

Porsche 911 официально поступил в продажу в 1965 году, но его премьера состоялась осенью 1963 года. Тогда он носил название 901. Спустя 60 лет автомобиль почти не изменился. Двигатель по-прежнему вынесен за заднюю ось, хотя сегодняшняя Carrera мощностью 385 л.с. гораздо быстрее, чем 2-литровый прародитель мощностью 130 л.с.

3. Honda — 60 лет

10 самых громких автоюбилеев в 2023 году

Компания Honda была основана в 1946 году, но свой первый автомобиль она выпустила только в 1963 году. Это был крошечный пикап T360, построенный по японским канонам кей-микроавтомобилей.

4. Lamborghini — 60 лет

10 самых громких автоюбилеев в 2023 году

Lamborghini, какой мы ее знаем, не появилась, пока на Женевском автосалоне 1966 года не был представлен спорткар Miura. Но сама компания ведет свою историю от 1963 года, когда был представлен прототип 350 GTV с передним расположением двигателя. Он не пошел в серию, но как раз его двигатель (3,5-литровый V12 с двумя верхними распредвалами на ряд вместо одного у Ferrari) — пошел.

5. Caterham — 50 лет

10 самых громких автоюбилеев в 2023 году

Спорткар Seven отпраздновал свое 60-летие в 2017 году, но в этом году исполняется полвека названию Caterham Seven. Колин Чепмен продал права на машину компании Caterham в 1973 году, когда решил вложиться в Lotus.

10 самых громких автоюбилеев в 2023 году

Вот какие модели и бренды будут праздновать в этом году круглые даты.

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