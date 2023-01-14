В этот день на «Форде» впервые запустили конвейер — журнал За рулем

В этот день на «Форде» впервые запустили конвейер

Тогда это было революционным решением, существенно ускоряющим производственный процесс.

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14 января 1914 года Генри Форд объявил о внедрении нового метода сборки автомобилей — на непрерывно движущемся конвейере.

Благодаря новшеству время сборки одного автомобиля сокращалось с 10 часов до 93 минут.

Принято считать, что американский инженер-изобретатель Генри Форд первым создал промышленный конвейер, но это не так. Он впервые применил конвейер на своем заводе, а первая поточная сборка автомобилей появилась еще в 1901 году в компании Oldsmobile.

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В этот день на «Форде» впервые запустили конвейер

Детали и узлы будущей машины на специальных тележках перемещались от одного рабочего к другому. Владельца компании Рэнсома Олдсома и стоит считать изобретателем конвейера, но о нем уже мало кто помнит.

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Заслуга Генри Форда в том, что он оценил это изобретение и умело его применил. Уже через три года конвейер на его заводе Ford Motor Company в Детройте тянулся на 300 метров и рабочие последовательно монтировали соответствующие детали на автомобили.

Также Генри Форд был первым, кто придумал выпускать запасные части к своим автомобилям — раньше такого никто не предлагал.

Основанная им компания Ford Motor Company процветает, и до сих пор многие связывают конвейерное автопроизводство с его именем.

Источник: Календарь «За рулем»

Фото: Ford

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