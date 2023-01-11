Топ-5 авто, которые «порвали интернет». Среди них есть ВАЗ — журнал За рулем

Топ-5 авто, которые «порвали интернет». Среди них есть ВАЗ

Речь об объявлениях о продаже легковых автомобилей, выставленных на маркетплейсе.

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Эксперты проанализировали статистику по просмотрам опубликованных объявлений о продаже легковых автомобилей на онлайн-платформе Авито Авто в ушедшем году.

В итоге получили топ-5 автомобилей, которые больше всего заинтересовали пользователей.

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AMC Hornet 1974 года за 1 000 000 рублей

Топ-5 авто, которые «порвали интернет». Среди них есть ВАЗ

Пробег этого спортивного ретрокара — всего 42 000 км. Автомобиль такой же модели победил в гонках NASCAR в 1974 году, а также снимался в фильме «Человек с золотым пистолетом». Он оснащен мотором 5,9 л, мощностью 285 л.c. По словам продавца, автомобиль хранился в сухом гараже более 24 лет.

BMW 600 1958 года за 5 500 000 рублей

Топ-5 авто, которые «порвали интернет». Среди них есть ВАЗ

BMW 600 1958 года необычного ярко-синего цвета предлагается к продаже в Москве. Под капотом у него мотор объемом 0,6 л и мощностью 19 л. с. BMW 600 стал модификацией BMW Isetta, и производили его с 1957 по 1959 год. Всего было выпущено более 30 тыс. штук.

Mercedes-Benz Sprinter 2022 года за 67 000 000 рублей

Топ-5 авто, которые «порвали интернет». Среди них есть ВАЗ

Объявление о доме на колесах с роскошным VIP-интерьером и «функционалом бизнес-джета» на данный момент уже снято с публикации.

Как отмечал продавец, в этом автомобиле комфортно могут расположиться четыре пассажира. Мягкие сиденья оборудованы подогревом, вентиляцией и съемными подлокотниками. В подиуме каждого кресла имеется вместительный выдвижной бокс, а кресло VIP-пассажира оснащено подножкой.

Данный экземпляр оборудован кухонным уголком и полноценным санузлом, отделанным кожей и искусственным камнем.

ВАЗ-2101 1982 года за 750 000 рублей

Топ-5 авто, которые «порвали интернет». Среди них есть ВАЗ

В Краснодаре в 2022 году продавалась ярко-оранжевая «копейка» 1982 года мощностью 59 л.с. Согласно информации в объявлении (уже снято с публикации), машина была в идеальном техническом состоянии.

Lamborghini Huracan 2021 года за 48 900 000 рублей

Топ-5 авто, которые «порвали интернет». Среди них есть ВАЗ

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Новый Lamborghini Huracan в сером матовом кузове находился в Краснодаре. Автомобиль с приметным дизайном с желтыми вставками сразу привлек внимание пользователей. На данный момент объявление снято с публикации.

Источник, фото: Авито Авто

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Топ-5 авто, которые «порвали интернет». Среди них есть ВАЗ

Речь об объявлениях о продаже легковых автомобилей, выставленных на маркетплейсе.

Топ-5 авто, которые «порвали интернет». Среди них есть ВАЗ — фото 1383253Топ-5 авто, которые «порвали интернет». Среди них есть ВАЗ — фото 1383252Топ-5 авто, которые «порвали интернет». Среди них есть ВАЗ — фото 1383249Топ-5 авто, которые «порвали интернет». Среди них есть ВАЗ — фото 1383251Топ-5 авто, которые «порвали интернет». Среди них есть ВАЗ — фото 1383250Топ-5 авто, которые «порвали интернет». Среди них есть ВАЗ
Топ-5 авто, которые «порвали интернет». Среди них есть ВАЗ

Речь об объявлениях о продаже легковых автомобилей, выставленных на маркетплейсе.

Топ-5 авто, которые «порвали интернет». Среди них есть ВАЗ — фото 1383250Топ-5 авто, которые «порвали интернет». Среди них есть ВАЗ — фото 1383249Топ-5 авто, которые «порвали интернет». Среди них есть ВАЗ — фото 1383251Топ-5 авто, которые «порвали интернет». Среди них есть ВАЗ — фото 1383253Топ-5 авто, которые «порвали интернет». Среди них есть ВАЗ — фото 1383252Топ-5 авто, которые «порвали интернет». Среди них есть ВАЗ
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