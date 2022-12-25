Аналитики выяснили, какие редкие транспортные средства, появлявшиеся в продаже в 2022 году, привлекли больше всего внимания.

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Эксперты Авито Авто проанализировали статистику по просмотрам объявлений, опубликованных пользователями в разделе платформы «Грузовики и спецтехника» в этом году.

Самым просматриваемым в разделе оказалось объявление о продаже переоборудованного в автодом ЗИЛ-131 1983 года выпуска.

В кунге грузовика были установлены двухъярусные кровати, стол и кухня с раковиной и газовой плитой. Просили за этот необычный автодом 3 миллиона рублей. Поскольку объявление уже снято с публикации, машина, скорее всего, нашла нового хозяина.

Также охотно интересовались пользователи объявлением о продаже грузовика ГАЗ-51 1968 года выпуска. Фургоны этой модели неоднократно становились героями фильмов, в том числе «Операция Ы». Полностью отреставрированный автомобиль продается за 10 тысяч долларов.

Перронный автобус Neoplan 940 также был популярен в этом году, но объявление уже снято. Просили за машину, которая обычно используется в аэропортах для перевозки пассажиров между терминалом и самолетом, миллион рублей.

Заслужил внимание пользователей маркетплейса самодельный трактор, собранный мастером из Кирова.

В действие он приводится китайским мотором, а кузов оснащен механизмом опрокидывания. Оценил его владелец в 65 тыс. рублей, и на данный момент объявление уже снято с публикации.

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Источник: Авито Авто

Фото: Depositphotos