Эксперты Авито Авто проанализировали статистику по просмотрам объявлений, опубликованных пользователями в разделе платформы «Грузовики и спецтехника» в этом году.
Самым просматриваемым в разделе оказалось объявление о продаже переоборудованного в автодом ЗИЛ-131 1983 года выпуска.
В кунге грузовика были установлены двухъярусные кровати, стол и кухня с раковиной и газовой плитой. Просили за этот необычный автодом 3 миллиона рублей. Поскольку объявление уже снято с публикации, машина, скорее всего, нашла нового хозяина.
Также охотно интересовались пользователи объявлением о продаже грузовика ГАЗ-51 1968 года выпуска. Фургоны этой модели неоднократно становились героями фильмов, в том числе «Операция Ы». Полностью отреставрированный автомобиль продается за 10 тысяч долларов.
Перронный автобус Neoplan 940 также был популярен в этом году, но объявление уже снято. Просили за машину, которая обычно используется в аэропортах для перевозки пассажиров между терминалом и самолетом, миллион рублей.
Заслужил внимание пользователей маркетплейса самодельный трактор, собранный мастером из Кирова.
В действие он приводится китайским мотором, а кузов оснащен механизмом опрокидывания. Оценил его владелец в 65 тыс. рублей, и на данный момент объявление уже снято с публикации.
Вишенка на торте: частный самолет Cessna Citation 500 SP 1974-го года выпуска, предлагается приобрести за 750 тыс. долларов.
Бизнес-джет с пятиместным салоном в коже и мини-кухней до сих пор «на ходу». Он полностью исправен, готов к эксплуатации и ждет нового хозяина.
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Источник: Авито Авто
Фото: Depositphotos
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