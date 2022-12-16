Топ бэушек в ноябре: этих машин там нет (пока)

В последнем месяце осени россияне приобрели 460,1 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 6,4% меньше, чем в ноябре 2021 года.

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В ноябре 50,6% продаж пришлось на машины пяти марок. Лидирует на вторичном рынке по-прежнему Lada, доля которой составила почти 23% (105,2 тыс. шт.; —10,4% относительно прошлого года).

В Топ-5 также попали:

Toyota — 53,3 тыс. шт. (-2,9%)

Hyundai — 25,6 тыс. шт. (-3,5%)

25,6 тыс. шт. (-3,5%) Kia — 24,9 тыс. шт. (-2,2%)

24,9 тыс. шт. (-2,2%) Nissan — 23,7 тыс. шт. (-7,9%).

В ведущей десятке также оказались Volkswagen, Chevrolet, Renault, Ford и Honda. И заметьте — ни одного «китайца», но это пока. Доля машин из Поднебесной на рынке новых авто уже составляет около 30%, значит, скоро они перекочуют и на вторичный рынок.

Эксперты обращают внимание, что 9 из 10 марок, вошедших в первую десятку по итогам ноября, демонстрируют отрицательную динамику. При этом сильнее всего сократились продажи у Chevrolet (-13,6%). Выросли они только у японской Honda (+5,2%).

Самыми востребованными моделями оказались Форд Фокус, Лада 2114, Хендэ Солярис, Киа Рио и Лада 2170.

Всего за 11 месяцев нынешнего года в России продано 4,4 млн легковых автомобилей с пробегом (-19,7%).

Источник: пресс-релиз «Автостата»



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