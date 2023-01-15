Но все это... игрушечное, в масштабе 1:18, например. Масштабные модели машин живут собственной жизнью. Они удивляют своей миниатюрностью и проработкой деталей. И, вместо того чтобы пылиться на полках, они могут стать частью инсталляции — дилерского центра.
Видео, опубликованное Нищаем Шармой на его канале «Миниатюрные автомобили» на YouTube, показывает дилерский центр Mercedes-Benz. В нем представлен весь модельный ряд марки, включая модели Maybach.
Каждый автомобиль аккуратно распаковывается и устанавливается на свое место в шоу-руме и возле здания дилерского центра.
Все автомобили невероятно детализированы и реалистичны. У них есть даже читаемые панели приборов и деревянные вставки в салонах. Краска машин блестит, словно ее покрыли воском и наполировали. Именно детализация позволила добиться невероятного реализма.
Не меньше деталей и в самом дилерском центре: на стенах висят постеры разных моделей в рамках, на паркетных полах лежат ковры, стоит черная кожаная мебель, есть и телевизор с плоским экраном.
Для непосвященных масштабные модели — дорогие игрушки для взрослых. Но для фанатов моделирования это форма искусства, в которой есть что ценить. Для людей, которые любят автомобили, это популярное хобби, которое поддерживают и сами автопроизводители.
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Фото, видео: YouTube