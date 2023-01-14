«Ты врезался в мою тачку!»: женщина гонится за обидчиком (видео)

Виновник ДТП притворяется, что ничего не понимает.

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В США женщина жалуется, что уже третий раз за год стала жертвой водителей, которые задели ее машину и скрылись. Сеть облетело видео очередного эпизода.

Машина автора ролика движется по улице, но тут откуда ни возьмись выезжает с парковки хэтчбек Ford и бьет ей в заднее крыло.

Нарушитель, как ни в чем не бывало, стартует и уезжает под крики женщины, которая отчаянно сигналит ему вслед. Она начинает погоню.

Недобросовестный водитель, похоже, заметил слежку, но скрыться не смог. Девушка настигла его и обвинила в том, что он врезался в ее машину.

«Я не врезался в твою машину!» — отвечает «джентльмен» и снова удаляется.

«Я позвоню чертовым копам!» — кричит потерпевшая.

«За рулем» можно читать и в Телеграм .

Источник: Reddit

Фото: Reddit