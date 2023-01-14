«Ты врезался в мою тачку!»: женщина гонится за обидчиком (видео)

В США женщина жалуется, что уже третий раз за год стала жертвой водителей, которые задели ее машину и скрылись. Сеть облетело видео очередного эпизода.
Машина автора ролика движется по улице, но тут откуда ни возьмись выезжает с парковки хэтчбек Ford и бьет ей в заднее крыло.
Нарушитель, как ни в чем не бывало, стартует и уезжает под крики женщины, которая отчаянно сигналит ему вслед. Она начинает погоню.
Недобросовестный водитель, похоже, заметил слежку, но скрыться не смог. Девушка настигла его и обвинила в том, что он врезался в ее машину.
«Я не врезался в твою машину!» — отвечает «джентльмен» и снова удаляется.
«Я позвоню чертовым копам!» — кричит потерпевшая.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм.
Источник: Reddit
Фото: Reddit
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.