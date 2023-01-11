Штрафовать за выброс мусора из окна начнут с сегодняшнего дня

С сегодняшнего дня вступают в силу поправки в КоАП, по которым на основе данных камер фото- и видеофиксации будут автоматически штрафовать собственников машин, из которых выбрасывают мусор, сообщила пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).
«Теперь, если сброс мусора из автомобиля зафиксирован на камеру, норма КоАП, по которой нарушитель не обязан доказывать свою невиновность, применяться не будет», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.
За такие правонарушения предусмотрен административный штраф, а для ИП и юридических лиц — еще и возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Ответственность за нарушения, связанные с несанкционированным сбросом мусора, ужесточили еще в июле прошлого года. Среди прочего отмечалась выгрузка или сброс отходов транспортных средств вне специализированных площадок.
В ведомстве обратили внимание, что если лицо повторно привлекают к административной ответственности за выгрузку или сброс мусора вне положенных мест с использованием транспортных средств, то помимо штрафа предусмотрена конфискация машины.
- Горит красный? Это не всегда запрет проезда.
- «За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.
Источник: Российский экологический оператор
Фото: Depositphotos
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.