Горит красный? Это не всегда запрет проезда — журнал За рулем

Горит красный? Это не всегда запрет проезда

Водитель, безусловно, допустил нарушение, но совсем не то, которое ему вменили.

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Автовладелец ехал по левой полосе, перестроиться вовремя не сумел, и в какой-то момент по этой полосе стало невозможно ехать прямо — разметка изменилась, и она стала предназначена только для тех, кто собирается повернуть налево.

Водителю нужно было ехать именно прямо, поэтому он нарушил правила движения по полосе и, когда загорелся зеленый (на движение вперед), проехал прямо.

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Однако в этот же момент дополнительный сигнал светофора, позволяющий повернуть налево, запрещал движение. А поскольку машина при движении находилась на полосе, по которой разрешался только поворот налево, видеокамера сочла, что водитель проехал на красный. В ее алгоритме заложено, что по этой полосе можно ехать только налево при соответствующем сигнале светофора.

Проезд на запрещающий сигнал светофора — нарушение более серьезное, чем нарушение правила движения по полосе, поэтому водитель опротестовал наказание.

Однако суды первой-второй-третьей инстанций оставили его в силе. И только Верховный суд разобрался в тонкостях этого нарушения.

Вердикт Верховного суда

ВС объяснил, что водитель нарушил требования правил движения по полосе, но не нарушил требований сигнала светофора. Дополнительная секция светофора запрещает движение в определенном направлении, но не запрещает его в иных направлениях.

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Таким образом, водитель двигался на разрешающий сигнал светофора, хотя и из полосы, которая предназначена только для поворота налево. Но это уже другое нарушение, и никто не попытался предъявить его водителю.

Поскольку все сроки прошли, ВС отменил решения нижестоящих судов и прекратил дело по истечении сроков давности.

Источник: «Российская газета»

Фото: Depositphotos

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