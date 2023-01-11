Машин такси будет меньше: бизнес стал убыточным

Около 12% владельцев таксопарков России задумались о ликвидации бизнеса из-за убыточности, сообщили в Общественном совете по развитию такси.
Там провели опрос среди предпринимателей отрасли, в котором приняло участие более 170 таксопарков. Для сравнения: в пандемийный период (2020–2021 годы) о закрытии бизнеса размышляли лишь около 8% предприятий такси.
Основной проблемой для отрасли в 2022-м стал уход из России западных автопроизводителей. 81% перевозчиков столкнулись с отсутствием или дороговизной автозапчастей. При этом программа помощи по обновлению автопарков действует только в Москве.
29% таксопарков закончили год с убытком, сложнее всего приходится таксопаркам с количеством автомобилей менее 50, у которых нет накоплений, чтобы переждать сложный период. 51% — на грани выживаемости.
Что ждет отрасль такси в перспективе? Срок эксплуатации машин начнут продлевать, что приведет к увеличению себестоимости перевозок. Таксопарки продолжат брать в аренду китайские автомобили и рассмотрят закупку Москвичей и электромобилей Evolute (все не дешевые).
Из-за накопившихся проблем возможно удорожание поездок в такси в этом году на 10–20%.
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Источник: «Известия»
Фото: Сергей Тарасов/Unsplash
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