Какие машины теперь будут в такси: названы марки

Материалы по темеСтало известно, какие новинки готовит АВТОВАЗ
До конца текущего года 10 000 новых автомобилей окажется в распоряжении Яндекс.Такси. Таксопарки смогут выкупить машины при посредничестве агрегатора, сообщают «Ведомости».
Речь идет о четырех брендах: Lada, Haval, Chery и Geely.
Geely и Chery подтвердили факт сотрудничества, а российский Haval уточняет, что в этом году уже продал для нужд такси около тысячи авто, пишет источник.
Об обращении Яндекса к АВТОВАЗу с просьбой помочь обновить парк такси стало известно еще в сентябре. Позже президент АВТОВАЗа заявил, что использование в такси собранных не в России машин следует запретить.
Материалы по темеСправедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоШтраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Рано или поздно это случится с вами в лифте
Фото: depositphotos.com