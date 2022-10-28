Какие машины теперь будут в такси: названы марки

Традиционно в сегменте «Эконом» использовались Kia, Volkswagen и Skoda, но они у российских дилеров почти закончились.

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До конца текущего года 10 000 новых автомобилей окажется в распоряжении Яндекс.Такси. Таксопарки смогут выкупить машины при посредничестве агрегатора, сообщают «Ведомости».

Речь идет о четырех брендах: Lada, Haval, Chery и Geely.

Geely и Chery подтвердили факт сотрудничества, а российский Haval уточняет, что в этом году уже продал для нужд такси около тысячи авто, пишет источник.

Об обращении Яндекса к АВТОВАЗу с просьбой помочь обновить парк такси стало известно еще в сентябре. Позже президент АВТОВАЗа заявил, что использование в такси собранных не в России машин следует запретить.

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