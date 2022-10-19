АВТОВАЗ: иностранные машины в каршеринге и такси надо запретить — журнал За рулем

АВТОВАЗ: иностранные машины в каршеринге и такси надо запретить

Производство автомобилей, которые используются в этих сервисах, должно быть локализовано в РФ, считает глава предприятия.

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Президент АВТОВАЗа Максим Соколов предложил на законодательном уровне запретить использование в каршеринге и такси автомобилей, производство которых не локализовано в России.

Напомним, ранее Соколов уже высказывал мнение, что объем господдержки автопроизводителя должен быть тем больше, чем выше уровень локализации его продукции.

Интересы АВТОВАЗа в указанных сферах объяснимы: производитель договаривается с Яндексом о поставке 50 тысяч машин для сервиса такси. Как замечает Максим Соколов, обсуждение поставок требует времени, потому что нужны устраивающие компанию модели, пишет РГ. Сейчас АВТОВАЗ выпускает только семейства Гранта и Нива, а перезапуск Весты состоится лишь в 2023 году.

Фото: АВТОВАЗ





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