На АВТОВАЗе сварили первые кузова новой Весты (видео)

В рамках пусконаладочного процесса сварили три кузова, их осмотрел президент предприятия. Процесс сварки засняли на видео.

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АВТОВАЗ продолжает переносить производство Весты из Ижевска в Тольятти — напомним, это сделано ввиду большей производительности тольяттинского конвейера. Как сообщила 13 октября пресс-служба автогиганта, на тольяттинской площадке АВТОВАЗа уже сварены первые три кузова Lada Vesta. Это часть пусконаладочного процесса, который продлится до момента старта серийного производства.

Известно, что первые три сваренных кузова осмотрели президент АВТОВАЗа Максим Соколов и руководители заводских подразделений. Соколов выразил благодарность команде проекта и всем занятым в процессе работникам.

На предприятии подчеркивают, что при переносе технологий из Ижевска в Тольятти сохраняется высокий уровень качества и безопасности автомобиля, а сам процесс переноса идет в соответствии с утвержденным технологическим графиком.

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Что касается графика, то пресс-служба АВТОВАЗа сообщает, что старт серийного производства Весты в Тольятти намечен на первое полугодие 2023 года. Viber-канал «На заводе», освещая сварку первых кузовов, пишет, что серийное производство должно стартовать во втором квартале 2023 года. Ранее Максим Соколов в интервью «За рулем» указывал, что Веста начнет выпускаться в Тольятти в марте 2023 года.

Тем временем дорестайлинговая Веста уходит в историю, одна из модификаций уже исчезла с официального сайта.

«За рулем» можно смотреть на RuTube.

Фото: АВТОВАЗ

Видео: Youtube / НА ЗАВОДЕ