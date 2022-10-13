На АВТОВАЗе сварили первые кузова новой Весты (видео) — журнал За рулем

На АВТОВАЗе сварили первые кузова новой Весты (видео)

В рамках пусконаладочного процесса сварили три кузова, их осмотрел президент предприятия. Процесс сварки засняли на видео.

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АВТОВАЗ продолжает переносить производство Весты из Ижевска в Тольятти — напомним, это сделано ввиду большей производительности тольяттинского конвейера. Как сообщила 13 октября пресс-служба автогиганта, на тольяттинской площадке АВТОВАЗа уже сварены первые три кузова Lada Vesta. Это часть пусконаладочного процесса, который продлится до момента старта серийного производства.

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Известно, что первые три сваренных кузова осмотрели президент АВТОВАЗа Максим Соколов и руководители заводских подразделений. Соколов выразил благодарность команде проекта и всем занятым в процессе работникам.

На АВТОВАЗе сварили первые кузова новой Весты (видео)

На предприятии подчеркивают, что при переносе технологий из Ижевска в Тольятти сохраняется высокий уровень качества и безопасности автомобиля, а сам процесс переноса идет в соответствии с утвержденным технологическим графиком.

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Что касается графика, то пресс-служба АВТОВАЗа сообщает, что старт серийного производства Весты в Тольятти намечен на первое полугодие 2023 года. Viber-канал «На заводе», освещая сварку первых кузовов, пишет, что серийное производство должно стартовать во втором квартале 2023 года. Ранее Максим Соколов в интервью «За рулем» указывал, что Веста начнет выпускаться в Тольятти в марте 2023 года.

  • Тем временем дорестайлинговая Веста уходит в историю, одна из модификаций уже исчезла с официального сайта.
  • «За рулем» можно смотреть на RuTube.

Фото: АВТОВАЗ

Видео: Youtube / НА ЗАВОДЕ

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Отзывы о LADA Vesta (30)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор — это много.

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