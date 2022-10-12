АВТОВАЗ запатентовал внешность новой Весты — журнал За рулем

АВТОВАЗ запатентовал внешность новой Весты

Пока запатентован только седан. В авторах дизайна значится бывший главный дизайнер Lada Стив Маттин.

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В октябре Веста лишилась одной из модификаций

Волжский автозавод оформил патент на дизайн экстерьера обновленной Весты, обозначаемой как Vesta NG. Соответствующий документ появился в открытой части базы Федерального института промышленной собственности. Отметим, что патент описывает внешность лишь базового седана семейства, тогда как ожидаются также кросс-седан (кстати, для нынешней Весты официальный сайт его уже не предлагает), кросс-универсал и спортверсия седана.

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АВТОВАЗ запатентовал внешность новой Весты

Патент указывает авторов дизайна обновленной Весты. Это бывший главный дизайнер бренда Lada Стив Маттин, а также Друар Жюльен Андре Мишель, Суслаев Степан Сергеевич, Маркин Василий Леонидович, Губанов Вячеслав Владимирович и Курбанов Илья Даудович. Напомним, Стив Маттин был автором оригинальной Весты, вышедшей на рынок в 2015 году.

АВТОВАЗ запатентовал внешность новой Весты

АВТОВАЗ запатентовал внешность новой Весты

Обновленную Весту (Vesta NG) начали выпускать в начале 2022 года на заводе Лада Ижевск, там же в феврале провели презентацию экстерьера для журналистов, но вскоре сборку свернули. В настоящий момент производство Весты переезжает из Ижевска в Тольятти, сборка на новом месте должна начаться в марте 2023 года.

АВТОВАЗ запатентовал внешность новой Весты

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«Планшет» мультимедиа новой Весты: подробности и фото

Помимо внешности у Весты обновится салон и список оснащения — по первоначальному плану (которого решено максимально придерживаться), часть комплектаций должна получить запуск с кнопки, бесключевой доступ, мониторинг слепых зон, светодиодную оптику, мультимедийную систему с вертикальным «планшетом».

Фото: ФИПС

АВТОВАЗ запатентовал внешность новой Весты

Пока запатентован только седан. В авторах дизайна значится бывший главный дизайнер Lada Стив Маттин.

АВТОВАЗ запатентовал внешность новой Весты — фото 1364784АВТОВАЗ запатентовал внешность новой Весты — фото 1364785АВТОВАЗ запатентовал внешность новой Весты — фото 1364786АВТОВАЗ запатентовал внешность новой Весты — фото 1364783АВТОВАЗ запатентовал внешность новой Весты
АВТОВАЗ запатентовал внешность новой Весты

Пока запатентован только седан. В авторах дизайна значится бывший главный дизайнер Lada Стив Маттин.

АВТОВАЗ запатентовал внешность новой Весты — фото 1364786АВТОВАЗ запатентовал внешность новой Весты — фото 1364784АВТОВАЗ запатентовал внешность новой Весты — фото 1364785АВТОВАЗ запатентовал внешность новой Весты — фото 1364783АВТОВАЗ запатентовал внешность новой Весты
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Отзывы о LADA Vesta (30)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор — это много.

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