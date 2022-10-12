АВТОВАЗ запатентовал внешность новой Весты

Пока запатентован только седан. В авторах дизайна значится бывший главный дизайнер Lada Стив Маттин.

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Волжский автозавод оформил патент на дизайн экстерьера обновленной Весты, обозначаемой как Vesta NG. Соответствующий документ появился в открытой части базы Федерального института промышленной собственности. Отметим, что патент описывает внешность лишь базового седана семейства, тогда как ожидаются также кросс-седан (кстати, для нынешней Весты официальный сайт его уже не предлагает), кросс-универсал и спортверсия седана.

Патент указывает авторов дизайна обновленной Весты. Это бывший главный дизайнер бренда Lada Стив Маттин, а также Друар Жюльен Андре Мишель, Суслаев Степан Сергеевич, Маркин Василий Леонидович, Губанов Вячеслав Владимирович и Курбанов Илья Даудович. Напомним, Стив Маттин был автором оригинальной Весты, вышедшей на рынок в 2015 году.

Обновленную Весту (Vesta NG) начали выпускать в начале 2022 года на заводе Лада Ижевск, там же в феврале провели презентацию экстерьера для журналистов, но вскоре сборку свернули. В настоящий момент производство Весты переезжает из Ижевска в Тольятти, сборка на новом месте должна начаться в марте 2023 года.

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Помимо внешности у Весты обновится салон и список оснащения — по первоначальному плану (которого решено максимально придерживаться), часть комплектаций должна получить запуск с кнопки, бесключевой доступ, мониторинг слепых зон, светодиодную оптику, мультимедийную систему с вертикальным «планшетом».

А вот коробка-автомат на Весте появится в лучшем случае через полтора года.

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Фото: ФИПС