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Новая методика расчета стоимости ремонта автомобилей по ОСАГО: что изменится?

РСА: в России стартовала публичная проверка новых справочников ОСАГО

Российский Союз Автостраховщиков (РСА) обнародовал актуализированные версии справочников средней стоимости запасных частей, материалов и нормо-часа работ. В них учтены новые требования, утвержденные Центробанком России.

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Президент РСА Евгений Уфимцев напомнил, что согласно опубликованному 12 апреля 2024 года указанию Центробанка, внесены изменения в Единую методику оценки стоимости запчастей. Речь идет об оценке стоимости запчастей в связи с изменением условий логистики при их доставке.

Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков

По словам Уфимцева, в настоящее время средняя стоимость запчасти в регионе определяется посредством умножения базовой цены, определенной по ценам, собранным в Москве, на региональный коэффициент, который рассчитан по результатам сбора цен в регионах России.

«В действовавшей ранее редакции Единой методики установлено, что срок доставки в пределах Москвы (как базового региона) не превышает 14 календарных дней. Теперь же срок доставки запчастей увеличен до 30 дней в базовом регионе. При этом срок доставки запчасти из базового региона в иной субъект РФ не может превышать 7 календарных дней от срока доставки в базовый регион», – уточнил президент РСА.

Справочники, действующие сейчас, вступили в силу 19 марта 2024 года, средняя стоимость запчастей по ним снижена на 0,6% по сравнению с ценами справочника от 19 декабря 2023 года. Публичная проверка новых справочников завершится 15 мая 2024 года.

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Источник: rg.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
10.05.2024
Фото:Depositphotos
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