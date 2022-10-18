АВТОВАЗ ищет партнеров для сборки иномарок на своих площадках

Речь пока идет о возможной крупноузловой сборке автомобилей.

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Предприятие ведет переговоры о крупноузловой сборке иностранных автомобилей на своих мощностях, сообщил президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

Он отметил, что зарубежные компании уже обращались с предложениями, но переговорный процесс ведется с учетом того, насколько это будет выгодно для АВТОВАЗа и российской промышленности в целом. При этом глава предприятия не стал уточнять, с компанией из какой страны ведутся переговоры.

Выступая в Совете Федерации, Соколов сообщил, что после ухода зарубежных производителей из РФ многие отечественные компании заявили о готовности начать низко локализованную сборку иностранных машин на своих или на освободившихся мощностях.

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Но крупноузловая или «отверточная» сборка не способствует развитию национальных поставщиков и инженерных компетенций. Поэтому он считает, что для стимулирования импортозамещения в автопроме необходимо зафиксировать в нормативной базе следующий подход: чем выше уровень локализации, тем больше объем господдержки. При этом предоставлять меры стимулирования авансом, под обещание локализации в будущем, недопустимо, считает глава АВТОВАЗа.

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АВТОВАЗ владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.

На АВТОВАЗе сварили первые кузова новой Весты.

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