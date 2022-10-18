АВТОВАЗ ищет партнеров для сборки иномарок на своих площадках

Предприятие ведет переговоры о крупноузловой сборке иностранных автомобилей на своих мощностях, сообщил президент АВТОВАЗа Максим Соколов.
Он отметил, что зарубежные компании уже обращались с предложениями, но переговорный процесс ведется с учетом того, насколько это будет выгодно для АВТОВАЗа и российской промышленности в целом. При этом глава предприятия не стал уточнять, с компанией из какой страны ведутся переговоры.
Выступая в Совете Федерации, Соколов сообщил, что после ухода зарубежных производителей из РФ многие отечественные компании заявили о готовности начать низко локализованную сборку иностранных машин на своих или на освободившихся мощностях.
Но крупноузловая или «отверточная» сборка не способствует развитию национальных поставщиков и инженерных компетенций. Поэтому он считает, что для стимулирования импортозамещения в автопроме необходимо зафиксировать в нормативной базе следующий подход: чем выше уровень локализации, тем больше объем господдержки. При этом предоставлять меры стимулирования авансом, под обещание локализации в будущем, недопустимо, считает глава АВТОВАЗа.
***
АВТОВАЗ владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
- На АВТОВАЗе сварили первые кузова новой Весты.
- «За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.
Фото: Depositphotos