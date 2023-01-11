Не только с ДВС: АВТОВАЗ не исключает выпуск электромобилей

Производство планируется организовать на бывшем заводе Nissan.

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АВТОВАЗ готов привлекать для работы на заводе в Санкт-Петербурге, который перешел к нему от ушедшего из России концерна Nissan, новых партнеров, в том числе для производства электромобилей. Об этом президент российского автоконцерна Максим Соколов сообщил во время встречи с председателем регионального отделения Союза машиностроителей Александром Гуровым.

«Президент АВТОВАЗа подчеркнул, что новая для завода площадка обладает высоким потенциалом, и компания готова рассматривать для нее дополнительные партнерские проекты, к примеру, по производству созданного в Санкт-Петербурге электромобиля», — отмечается в сообщении компании.

Выпуск нескольких китайских моделей на заводе в Санкт-Петербурге АВТОВАЗ намерен начать во втором полугодии 2023 года. Седаны классов C и D будут выходить под брендом Lada или двойным брендом как результат коллаборации с китайскими партнерами.

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Источник: Пресс-служба АВТОВАЗа

Фото: Depositphotos, АВТОВАЗ