В продаже эта новая модель появится уже в 2023 году.

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Toyota Century, полноразмерный седан, выпускающийся с 1967 года, всегда продавался только в Японии. Этот автомобиль с двигателем V12 стоит недешево — от 20 млн иен (примерно 10,6 млн рублей).

Но вот стало известно, что Toyota готовит к выходу кроссовер Century. Создается же он на базе Highlander. Но новинка гораздо больше автомобиля-донора и имеет два ряда сидений при невероятно просторном салоне.

Ожидается, что длина нового Century составит 5,2 метра, что делает его длиннее, чем Land Cruiser. Колесная же база растянется на 3 метра.

Седан Toyota Century

Ширина нового кроссовера составит 1950 мм, а высота — 1750 мм. Снаряженная же масса будет достигать 2200 кг.

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Известно и то, какой силовой установкой будет оснащаться кроссовер. Это гибрид, как у Lexus LC 500h и LS 500h, в основе которого 3,5-литровый бензиновый двигатель.

Стоить кроссовер Toyota Century будет дешевле, чем седан — от 10 млн до 15 млн иен, то есть от 5,3 млн до 8 млн рублей. В Японии новинка появится уже в середине 2023 года. Никаких подробностей о возможном экспорте автомобиля на другие рынки пока нет.

Новый кроссовер Honda — первое фото. Это небольшой автомобиль, а значит недорогой. И появится он уже летом.

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Фото: Toyota