Как снег на машине приводит к ДТП

Многие водители очищают только лобовое и боковые стекла. Так делать неправильно, считает эксперт «За рулем» Вячеслав Землянцев. А как правильно — он объяснил.
Оставшийся, например, на крыше снег может создать позади вашей машины белую завесу, из-за чего у водителей, следующих за вами, ухудшится видимость. Благо, если они своевременно сбросят скорость, а если нет?
Внезапное торможение с вашей стороны чревато ударом в корму. Хотя в ДТП виноват будет врезавшийся, хочется ли вам ремонтировать машину? А ведь могут пострадать и люди.
Не только с крыши нужно убирать снег, но и с фонарей и фар. В любое время суток ваш автомобиль с ближним светом будет выделяться на дороге, а другие автомобилисты смогут понимать, что вы намереваетесь сделать: затормозить или повернуть. Когда светотехника залеплена снегом, вы тоже рискуете попасть в аварию.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм.
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023
Фото: VK