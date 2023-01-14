Как снег на машине приводит к ДТП

Эксперт «За рулем» советует очищать от снега свой автомобиль полностью, а не только капот и лобовое стекло. И вот почему.

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Многие водители очищают только лобовое и боковые стекла. Так делать неправильно, считает эксперт «За рулем» Вячеслав Землянцев. А как правильно — он объяснил.

Оставшийся, например, на крыше снег может создать позади вашей машины белую завесу, из-за чего у водителей, следующих за вами, ухудшится видимость. Благо, если они своевременно сбросят скорость, а если нет?

Внезапное торможение с вашей стороны чревато ударом в корму. Хотя в ДТП виноват будет врезавшийся, хочется ли вам ремонтировать машину? А ведь могут пострадать и люди.

Не только с крыши нужно убирать снег, но и с фонарей и фар. В любое время суток ваш автомобиль с ближним светом будет выделяться на дороге, а другие автомобилисты смогут понимать, что вы намереваетесь сделать: затормозить или повернуть. Когда светотехника залеплена снегом, вы тоже рискуете попасть в аварию.

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