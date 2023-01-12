Подсчитано, сколько авто в России попало под отзывные кампании

Общее количество отозванных транспортных средств за прошлый год составило 489 808 единиц, сообщает Росстандарт.
А в 2020 и 2021 годах было отозвано 647 561 и 325 945 автомобилей соответственно.
Отзывные кампании необходимы для устранения выявленных конструктивных и технологических дефектов, которые могут стать причиной нанесения вреда жизни и здоровью людей.
«Добровольный отзыв производителями транспортных средств является ярким примером добросовестного и ответственного отношения к покупателям транспортных средств и залогом репутации автомобильного бренда», — отметил зам. руководителя Росстандарта Александр Кузьмин.
Основания для проведения сервисных кампаний в прошедшем году были самые разные, например:
- обновление программного обеспечения модуля AIR BAG и, при необходимости, его замена (105 405 — Kia Rio, Soul, Cerato);
- обновление программного обеспечения блока управления модуля аварийного вызова и коммуникационного блока (75 396 — Volkswagen Polo);
- проверка вакуумного усилителя тормозов и, при необходимости, его замена (38 252 — Mercedes-Benz ML/GL, R-Класс).
Все работы по устранению недостатков и дефектов в рамках отзывных кампаний абсолютно бесплатны для владельцев.
С 2022 года об отзывных кампаниях также сообщает портал Госуслуг, таким образом автовладельцы теперь быстрее могут получать информацию.
- Подробнее об отзыве VW Polo читайте тут.
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Источник: Росстандарт
Фото: Depositphotos
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