Подсчитано, сколько авто в России попало под отзывные кампании — журнал За рулем

Подсчитано, сколько авто в России попало под отзывные кампании

Всего в 2022-м было согласовано 93 программы мероприятий (добровольный отзыв) по предотвращению причинения вреда в отношении транспортных средств.

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Общее количество отозванных транспортных средств за прошлый год составило 489 808 единиц, сообщает Росстандарт.

А в 2020 и 2021 годах было отозвано 647 561 и 325 945 автомобилей соответственно.

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Отзывные кампании необходимы для устранения выявленных конструктивных и технологических дефектов, которые могут стать причиной нанесения вреда жизни и здоровью людей.

«Добровольный отзыв производителями транспортных средств является ярким примером добросовестного и ответственного отношения к покупателям транспортных средств и залогом репутации автомобильного бренда», — отметил зам. руководителя Росстандарта Александр Кузьмин.

Основания для проведения сервисных кампаний в прошедшем году были самые разные, например:

  • обновление программного обеспечения модуля AIR BAG и, при необходимости, его замена (105 405 — Kia Rio, Soul, Cerato);
  • обновление программного обеспечения блока управления модуля аварийного вызова и коммуникационного блока (75 396 — Volkswagen Polo);
  • проверка вакуумного усилителя тормозов и, при необходимости, его замена (38 252 — Mercedes-Benz ML/GL, R-Класс).

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Все работы по устранению недостатков и дефектов в рамках отзывных кампаний абсолютно бесплатны для владельцев.

С 2022 года об отзывных кампаниях также сообщает портал Госуслуг, таким образом автовладельцы теперь быстрее могут получать информацию.

Источник: Росстандарт

Фото: Depositphotos

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