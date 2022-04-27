В России отзывают VW Polo — барахлят функции онлайн-служб — журнал За рулем

В России отзывают VW Polo - барахлят функции онлайн-служб

Под отзыв попало более 75 тысяч автомобилей, проданных с апреля 2020 по февраль 2022 года.

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Росстандарт сообщил о добровольном отзыве 75 396 автомобилей VW Polo, проданных с апреля 2020 г. по февраль 2022 г. с VIN-кодами согласно приложению.

«На автомобилях Volkswagen, выпущенных в определенный период, функции мобильных онлайн-служб не всегда могут быть доступны в полном объеме», говорится в сообщении ведомства.
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На тех машинах, которые попали под сервисную кампанию, обновят программное обеспечение блока управления модуля аварийного вызова и коммуникационного блока.

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Дилеры уведомят владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости заехать в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Владельцы и сами могут узнать об отзывной кампании в отношении своего автомобиля, сопоставив его VIN-код с перечнем, размещенным на сайте Росстандарта (во вкладке «документы») или воспользоваться интерактивным поиском.

Работы в рамках отзыва полностью бесплатны для автовладельцев.

Фото: Depositphotos

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Отзывы о Volkswagen Polo (17)

Volkswagen 2015 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Пока машина на гарантии, то проблемы минимальные.

Недостатки:

По окончанию гарантии может потребоваться ремонт рулевой рейки, повторная замена стоек стабилизаторов. Если обслуживать машину в Ульяновске, то могут некачественно провести ТО и посчитать с хорошей надбавкой от официального дилерского центра.

Комментарий:

Подробный отзыв владельца Volkswagen Polo: https://vc.ru/claim/178148-otzyv-vladelca-volkswagen-polo-o-nedobrosovestnom-vypolnenii-to-v-motom-centr-oficialnom-dilere-marki-v-ulyanovske

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