В России отзывают VW Polo - барахлят функции онлайн-служб

Росстандарт сообщил о добровольном отзыве 75 396 автомобилей VW Polo, проданных с апреля 2020 г. по февраль 2022 г. с VIN-кодами согласно приложению.
«На автомобилях Volkswagen, выпущенных в определенный период, функции мобильных онлайн-служб не всегда могут быть доступны в полном объеме», говорится в сообщении ведомства.
На тех машинах, которые попали под сервисную кампанию, обновят программное обеспечение блока управления модуля аварийного вызова и коммуникационного блока.
Дилеры уведомят владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости заехать в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Владельцы и сами могут узнать об отзывной кампании в отношении своего автомобиля, сопоставив его VIN-код с перечнем, размещенным на сайте Росстандарта (во вкладке «документы») или воспользоваться интерактивным поиском.
Работы в рамках отзыва полностью бесплатны для автовладельцев.
- Таким мог быть Поло для России.
- «За рулем» можно читать и в Viber.
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