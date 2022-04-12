Новый седан Volkswagen - еще ближе к гольф-классу

Таким мог быть Поло для России.

Материалы по теме Skoda представила новый Rapid

Пять лет назад в Бразилии представили седан Volkswagen Virtus. Тогда мы пребывали в уверенности, что именно таким будет новый российский Polo, который в итоге стал копией Рапида. Теперь Virtus обновили и вывели на новый рынок — в Индию, где он заменил модель Vento (знакомый нам старый Polo-седан под другим именем).

Еще не запутались? Тогда добавим, что у Виртуса есть клон — представленный в ноябре седан Skoda Slavia.

Virtus тяготеет уже к гольф-классу, а не к сегменту В. Длина машины — 4561 мм, база — 2651 мм. Багажник — объемом 521 л. Оснащение уже привычно включает в себя два ЖК-дисплея — приборки и медиасистемы. Из необычного — вентиляция передних сидений и сенсорный блок климат-контроля.

В основе — платформа MQB-A0‑IN.

Материалы по теме VW показал обновленный Polo: это же мини-Golf!

Иерархия такая. «Тележка» MQB появилась первой, она самая «полноценная» и навороченная. Более компактный вариант ­MQB-А0 знаком европейцам по моделям Audi A1, Volkswagen Polo и Skoda Kamiq. В числе ее отличий — невозможность применения полного привода. Индийский вариант ­MQB-A0‑IN (IN — это Индия) еще проще. В частности, у машины задние барабанные тормоза, а электронная схема не позволяет реализовать часть опций.

Индийцам Virtus предложен с турбомоторами 1.0 TSI и 1.5 TSI мощностью 115 и 150 сил соответственно. В качестве альтернативы механической коробке в первом случае идет 6‑ступенчатый автомат, во втором — 7‑ступенчатый робот.





Фото: Volkswagen