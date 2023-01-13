Не пятница 13-е! Назван самый лучший день для покупки авто

В самый мистический день года, пятницу 13-е, эксперты СберАвто, сервиса для покупки и продажи авто онлайн, проанализировали сделки за 2022 год и выяснили, в какие дни недели и месяца россияне предпочитают покупать автомобили онлайн.
Наибольшее количество сделок в 2022 году заключалось по понедельникам (21%). Самыми популярными автомобильными марками для онлайн-покупки в первый день недели оказались Kia, Nissan и Hyundai.
Популярна у покупателей также среда — на этот день недели приходится 16% всех сделок, причем лидеры по маркам все те же.
А по четвергам отмечался всплеск интереса покупателей к Ладам: авто отечественного бренда выбирал каждый десятый.
В первой половине месяца наибольший спрос на покупку авто онлайн отмечается 7-го числа, а в целом авто охотнее покупают во второй половине календарного месяца: среднее количество сделок, совершенных после 15-го числа, почти в два раза превышает показатель первой половины месяца.
Но даже пятница 13-е отпугивает не всех желающих купить автомобиль — такие находятся и в этот день и приобретают чаще всего автомобили марок Lada, Renault, Mitsubishi, Subaru и BMW.
- Снег выявляет худшие качества водителей.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Коллаж: «За рулем»
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Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.