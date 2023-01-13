Подсказка — очень скоро и очень значительно.

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Инфляция, повышение утилизационного сбора и курсы валют обязательно сделают свое дело — автомобили станут еще дороже в ближайшие месяцы.

Пока производители и дилеры держат цены на уровне прошлого года, но долго так продолжаться не будет. Грядет поголовное переписывание прайс-листов.

«В течение года стоимость автомобилей может вырасти на 20–30% в зависимости от курса рубля. Главными предпосылками для этого станут сокращение мирового производства машин из-за нехватки комплектующих, рост расходов на доставку их в РФ из-за введенных санкций, а также традиционная инфляция в размере 3–4%, которая всегда учитывается в процессе ценообразования», — отмечает руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников.

В течение 2022 года автомобили постоянно дорожали, и цены на некоторые модели выросли на немыслимые 40%, и даже 60%. И это всего за 12 месяцев.

«Например, представители Lada прибавили к стоимости от 11% до 23%, Hyundai Tucson продается дороже на 29,3%, а Kia Seltos — на 30,6%. Также в 2022 году изменились цены на модели китайских автоконцернов: прайсы на Changan CS35 Plus, Chery Tiggo 7 Pro, Exeed TXL и Geely Atlas Pro, Tugella и Coolray выросли в диапазоне от 43 до 60%, что объясняется сложностями в логистике при импорте этих авто в РФ, а также волатильностью курса рубля и внутриполитическими рисками, которые также закладываются в стоимость новых авто», — объяснил Денис Решетников.

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Директор департамента продаж компании «Газпромбанк Автолизинг» Рустам Назаров напомнил в интервью РГ, в скором времени повысится утильсбор, а значит цены на автомобили начнут расти уже в первом квартале этого года.

«Утильсбор коснется, в первую очередь, спецтехники, грузового транспорта и прицепов. По оценкам разных экспертов, стоимость в этих сегментах техники без учета колебаний курса может вырасти, в среднем, на 15–20%», — рассказал Рустам Назаров.

У Skoda появится несколько новинок — не электрических (одна из них — следующее поколение кроссовера Kodiaq).

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