У Skoda появится несколько новинок — не электрических — журнал За рулем

У Skoda появится несколько новинок - не электрических

Главная новость - выйдет следующее поколение кроссовера Kodiaq.

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В своем отчете об итогах мировых продаж в 2022 году Skoda упомянула свои планы на 2023 год, которые оказались весьма интересными.

Так, во второй половине 2023 года компания представит новое поколение кроссовера Skoda Kodiaq и новое поколение Superb.

Кроме того, будут обновлены еще две популярные модели — кроссовер Kamiq и компактный городской автомобиль Scala.

Также бренд, входящий в состав Volkswagen Group, заявил, что у него на этот год запланированы и «другие проекты», а к 2026 году в модельном ряду появятся три полностью электрических автомобиля.

У Skoda появится несколько новинок — не электрических

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Superb четвертого поколения (пятое, если считать модель 1930-х и 1940-х годов), будет выпускаться в кузовах лифтбек и универсал. Как и новый VW Passat, автомобиль создается на платформе MQB и выпускается в Словакии на заводе в Братиславе. К слову, VW Passat будет выпускаться исключительно в кузове универсал.

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Появление нового Kodiaq означает, что премьера VW Tiguan следующего поколения тоже не за горами (нынешнее поколение этого кроссовера появилось на рынке примерно за год до нового Kodiaq). Кстати, Tiguan, проходящий дорожные испытания, уже не раз попадался в объективы.

Все эти автомобили будут оснащаться модернизированными двигателями VW Group. Ни один из них не получит полностью электрическую версию.

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Фото: Motor1.com

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