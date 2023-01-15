Он разозлился из-за того, что кто-то в гостинице украл его ноутбук.

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Разгневанный гость отеля в Шанхае вышел из себя и въехал на своем кабриолете Audi A5 через парадные двери в вестибюль.

Видео инцидента попало в китайскую социальную сеть Weibo. Проделку молодого человека снимали несколько людей, находящихся в вестибюле.

Скрыться с места происшествия хулиган не смог — попасть снова в двери, через которые он заехал, у него не получилось.

На видео слышно, как люди восклицают: «Он сошел с ума!», «Ты хоть представляешь, что наделал?». К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, но видно, как люди шарахаются от машины, когда она маневрирует по вестибюлю.

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По данным полиции, водителем оказался 28-летний мужчина по имени Чен. Сейчас он задержан, ведется следствие.

Незадолго до покатушек по отелю Чен ругался с персоналом из-за пропавшего ноутбука, который, как позже выяснилось, был найден за пределами отеля — кто-то его украл, а затем выкинул.

Обновленный Geely Emgrand L — первые фото (автомобиль оснащается двигателем Volvo).

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Фото, видео: YouTube