Разгневанный гость отеля в Шанхае вышел из себя и въехал на своем кабриолете Audi A5 через парадные двери в вестибюль.
Видео инцидента попало в китайскую социальную сеть Weibo. Проделку молодого человека снимали несколько людей, находящихся в вестибюле.
Скрыться с места происшествия хулиган не смог — попасть снова в двери, через которые он заехал, у него не получилось.
На видео слышно, как люди восклицают: «Он сошел с ума!», «Ты хоть представляешь, что наделал?». К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, но видно, как люди шарахаются от машины, когда она маневрирует по вестибюлю.
По данным полиции, водителем оказался 28-летний мужчина по имени Чен. Сейчас он задержан, ведется следствие.
Незадолго до покатушек по отелю Чен ругался с персоналом из-за пропавшего ноутбука, который, как позже выяснилось, был найден за пределами отеля — кто-то его украл, а затем выкинул.
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023
- Обновленный Geely Emgrand L — первые фото (автомобиль оснащается двигателем Volvo).
- «За рулем» можно читать и в Viber.
Фото, видео: YouTube