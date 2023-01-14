Эксперт рассказал, как снизить расход топлива зимой

Совет ездить на общественном транспорте оставим за скобками. Тратить на горючее столько же, сколько летом, невозможно. Но кое-что сделать все-таки посильно для автомобилиста, уверен специалист «За рулем» Алексей Ревин.
С его точки зрения, нужно экономить на мелочах. В совокупности это даст результат. Например, при прогреве мотора не стоит переусердствовать: погоняли вхолостую минуту-другую и начинайте неторопливо двигаться. Движок таким образом прогреется быстрее, да и расход топлива сократится.
Очищайте с машины снег полностью, потому что это тоже лишние килограммы и дополнительная нагрузка. Обязательно используйте моторное масло по сезону: 10W-40 в мороз поведет себя хуже, чем, к примеру, 0W-40.
Из машины стоит убрать лишние вещи, которые, например, забыли переместить летом в гараж или на балкон. Это уменьшит массу машины. Багажник на крыше — тоже балласт, который можно отцепить на время холодов.
Если на улице жуткий холод, автоодеяло поможет сохранить тепло в моторном отсеке. Прогрев двигателя станет короче, а выключенный мотор будет медленнее остывать.
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Фото: YouTube
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