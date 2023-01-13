Новый внедорожник Haval - вот что о нем известно

Премьера новинки состоится совсем скоро, после чего он поступит в продажу в России.

Внедорожник не будет уникальной моделью. Китайский производитель намерен вывести на наш рынок внедорожную версию уже известного нам кроссовера Dargo. Она получит литеру Х и ряд особых функций.

Как несложно догадаться, Dargo X будет иметь повышенную проходимость благодаря ряду внедорожных систем. Они дополнят 192-сильный двигатель автомобиля и систему полного привода.

Известно, какими внешними особенностями будет отличаться версия Х. Она получит защитный обвес, который будет прикрывать весь периметр кузова. Кроме того, на накладках на крыльях появятся заклепки, которые придадут прочности и брутальности внешности. Особой будет и решетка радиатора — она станет более массивной и грубой.

Haval Dargo X также получит систему алгоритмов движения с восьмью режимами на выбор. Помимо стандартных можно будет использовать настройки для езды по снегу, грязи, песку, гравию или траве, песку, а также по ухабам. Кроме того, предусмотрены экономичный и спортивный режимы езды.

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Помимо этого появится принудительная блокировка заднего дифференциала. Не обойдется и без системы поддержания постоянной скорости на бездорожье. Также появится возможность отключать все электронные системы помощи водителю, что обязательно понравится опытным фанатам оффроуда.

Продажи новой версии Haval Dargo X должны начаться уже в первом квартале 2023 года. Стоимость ее пока не озвучена.

Обновленный Geely Emgrand L — первые фото (автомобиль оснащается двигателем Volvo).

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Фото: Haval, Depositphotos