Вводятся пропуска для легковых машин

Но действовать они будут только в одной области.

Как рассказал председатель Комитета безопасности администрации области Запорожской Алексей Савин, в регионе вводятся пропуска для автомобилей. Они будут означать, что транспорт с ними уже прошел все проверки.

Пропуска уже выдаются, и с ними время прохождения постов силовых структур значительно сокращается.

«Автомобильные пропуска нужны для передвижения по всей территории области, в том числе и между городами. Наличие пропуска говорит о том, что автомобиль и водитель проходили проверку, поэтому на постах на них не акцентируют внимание», — цитирует ТАСС слова Савина.

Пропуск могут получить жители любых регионов РФ. Это сделано для того, чтобы облегчить передвижение по региону волонтерам и другим гражданам.

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В первую очередь, пропуска выдаются юридическим лицам и предпринимателям, чтобы задержки из-за проверок не мешали им вести работать.

Следует отметить, что досмотры в Запорожской области необходимы: в регионе с их помощью было задержано более 400 военных преступников и националистов.

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Фото: Егор Алеев/ТАСС