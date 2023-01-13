Вводятся пропуска для легковых машин

Как рассказал председатель Комитета безопасности администрации области Запорожской Алексей Савин, в регионе вводятся пропуска для автомобилей. Они будут означать, что транспорт с ними уже прошел все проверки.
Пропуска уже выдаются, и с ними время прохождения постов силовых структур значительно сокращается.
«Автомобильные пропуска нужны для передвижения по всей территории области, в том числе и между городами. Наличие пропуска говорит о том, что автомобиль и водитель проходили проверку, поэтому на постах на них не акцентируют внимание», — цитирует ТАСС слова Савина.
Пропуск могут получить жители любых регионов РФ. Это сделано для того, чтобы облегчить передвижение по региону волонтерам и другим гражданам.
В первую очередь, пропуска выдаются юридическим лицам и предпринимателям, чтобы задержки из-за проверок не мешали им вести работать.
Следует отметить, что досмотры в Запорожской области необходимы: в регионе с их помощью было задержано более 400 военных преступников и националистов.
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023
- Новый внедорожник Haval — премьера новинки состоится совсем скоро, после чего машина поступит в продажу в России.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Фото: Егор Алеев/ТАСС