На АВТОВАЗе определились с планами до 2025 года — журнал За рулем

На АВТОВАЗе определились с планами до 2025 года

Начало года посвящено производству модернизированной Lada Vesta в Тольятти.

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Также в планах на 2023 год — перезапуск автозавода Nissan, который скоро перейдет в собственность АВТОВАЗа, наладка стабильного производства универсалов и фургонов Largus, сборка опытной партии электромобилей e-Largus в Ижевске и возвращение в комплектацию автомобилей Lada системы ABS.

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2024 год

Этот год будет посвящен выпуску семейства автомобилей B-класса нового поколения. Точной информации нет, но эксперты предполагают, что речь о модели, которая была разработана на платформе Renault-Nissan CMF-B-LS еще до ухода французов с АВТОВАЗа.

Машины текущей линейки снова начнут оснащать противозаносной системой ESP. Также на Vesta и Granta вернутся модификации с автоматом, а возможно, и с вариатором.

2025 год

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Планируется выпустить кроссовер на базе Lada Vesta, а также собрать на заводе Nissan в Санкт-Петербурге 10 тысяч автомобилей. Предположительно, это будут китайские модели под маркой Lada.

Источник: ВКонтакте/Нетипичный АВТОВАЗ

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