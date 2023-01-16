Бренды с самыми провальными продажами в 2022 году

Продажи легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в 2022 году оказались на 58,8% ниже прошлогодних, достигнув всего 687 370 единиц, сообщил Комитет автопроизводителей АЕБ.
С февраля 2022-го рынок стал стремительно меняться: европейцы и японцы, распродав остатки, его покидают, высвободив место китайским брендам.
Если абстрагироваться от объективных причин и говорить только о легковых автомобилях (без учета коммерческой техники), то минимальными за весь 2022 год оказались продажи у следующих марок:
- Jaguar — 124 шт. (-76% относительно продаж 2021 года)
- Cadillac — 162 шт. (-93%)
- Lifan — 166 шт. (-73%)
- Chevrolet — 266 шт. (-75%)
- Honda — 368 шт. (-72%)
- GAC — 437 шт. (-53%)
- Opel — 694 шт. (-66%)
- MINI — 745 шт. (-71%)
- Jeep — 756 шт. (-53%)
- Infinity — 958 шт. (-53%)
В список мог бы попасть и российский бренд Evolute (452 шт.), но его скромные цифры объясняются лишь тем, что первые автомобили поступили в продажу только в октябре 2022 года.
По динамике продаж хуже всего дела обстоят у брендов:
- Cadillac — 162 шт. (-93%)
- Lexus — 1857 шт. (-90%)
- Suzuki — 1682 шт. (-82%)
- Land Rover — 1145 шт. (-82%)
- Volvo — 1707 шт. (-81%)
- Toyota — 19 645 шт. (-80%)
- Skoda — 18 299 шт. (-80%)
- BMW — 9 423 шт. (-80%)
- Mercedes-Benz — 9595 шт. (-78%)
- Audi — 3512 шт. (-75%)
Вероятно, по итогам 2023 года многие из перечисленных брендов вообще покинут список, уступив место старым и новым маркам из Поднебесной и новейшим отечественным.
- Доли участников рынка перераспределились — еще год назад такое казалось невозможным.
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Источник: статистика AEB
Фото: Depositphotos
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