Бренды с самыми провальными продажами в 2022 году

Кто бы еще в начале прошлого года мог подумать, что в «безнадежной» десятке окажутся такие марки, как Honda, Jeep и Infinity.

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Продажи легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в 2022 году оказались на 58,8% ниже прошлогодних, достигнув всего 687 370 единиц, сообщил Комитет автопроизводителей АЕБ.

С февраля 2022-го рынок стал стремительно меняться: европейцы и японцы, распродав остатки, его покидают, высвободив место китайским брендам.

Если абстрагироваться от объективных причин и говорить только о легковых автомобилях (без учета коммерческой техники), то минимальными за весь 2022 год оказались продажи у следующих марок:

Jaguar — 124 шт. (-76% относительно продаж 2021 года)

Cadillac — 162 шт. (-93%)

Lifan — 166 шт. (-73%)

Chevrolet — 266 шт. (-75%)

Honda — 368 шт. (-72%)

GAC — 437 шт. (-53%)

Opel — 694 шт. (-66%)

MINI — 745 шт. (-71%)

Jeep — 756 шт. (-53%)

Infinity — 958 шт. (-53%)

В список мог бы попасть и российский бренд Evolute (452 шт.), но его скромные цифры объясняются лишь тем, что первые автомобили поступили в продажу только в октябре 2022 года.

По динамике продаж хуже всего дела обстоят у брендов:

Cadillac — 162 шт. (-93%)

Lexus — 1857 шт. (-90%)

Suzuki — 1682 шт. (-82%)

Land Rover — 1145 шт. (-82%)

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Volvo — 1707 шт. (-81%)

Toyota — 19 645 шт. (-80%)

Skoda — 18 299 шт. (-80%)

BMW — 9 423 шт. (-80%)

Mercedes-Benz — 9595 шт. (-78%)

Audi — 3512 шт. (-75%)

Вероятно, по итогам 2023 года многие из перечисленных брендов вообще покинут список, уступив место старым и новым маркам из Поднебесной и новейшим отечественным.

Доли участников рынка перераспределились — еще год назад такое казалось невозможным.

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Источник: статистика AEB

Фото: Depositphotos