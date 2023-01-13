Новогодние праздники: подсчитано количество ДТП

Немало на дорогах страны с 1 по 8 января произошло аварий с участием нетрезвых водителей, отмечают в Госавтоинспекции.

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Всего за период новогодних праздников произошло свыше 1,7 тыс. автомобильных аварий, в них погиб 291 человек и получили травмы более 2,6 тысяч.

Это немало — в 45 субъектах РФ возникают риски того, что не удастся достичь планового снижения смертности в ДТП по итогам первого месяца нового года.

Зафиксировано 427 ДТП с участием пешеходов: в них погибли 55 человек, трое — дети. Травмы различной степени тяжести получили 413 человек, из них 50 несовершеннолетних. 145 таких ДТП произошли на пешеходных переходах и 282 — вне зоны перехода.

С участием водителей, у которых отсутствует право управления транспортным средством, зафиксировано 93 ДТП, в которых погибли 24 человека, 123 получили травмы.

Немало в праздники оказалось и нетрезвых водителей за рулем: всего с 1 по 8 января произошло около 120 таких ДТП, в результате которых 12 человек погибли и 173 получили травмы.

Много аварий было и с участием несовершеннолетних: 277, в результате погибло 24 ребенка, 310 получили травмы. Большинство из них были пассажирами транспортных средств (258 пострадавших и 21 погиб), трое погибших и 50 пострадавших детей были пешеходами.

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Рекомендации

Госавтоинспекция напоминает водителям, что если в салоне находится ребенок, необходимо быть предельно сконцентрированным за рулем, уменьшить скорость и избегать резких маневров, а также использовать для перевозки детей удерживающие устройства.

Родителям и педагогам советуют провести разъяснительные беседы с детьми о правилах перехода проезжей части: переходить только по «зебре», на зеленый сигнал светофора и при необходимости — просить помощи в переходе у взрослых участников дорожного движения.

Водители нередко позволяют себе то, что считают рискованным поведением у других — об этом говорят результаты этого исследования.

«За рулем» можно смотреть на YouTube .

Источник:ГИБДД

Фото: АГН «Москва»

