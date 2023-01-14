Самые надежные: эти модели реже всего попадали в ремонт в 2022 году — журнал За рулем

Самые надежные: эти модели реже всего попадали в ремонт в 2022 году

Первые три места заняли «корейцы».

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Статистику зафиксированных за 2022 год ремонтов иномарок масс-сегмента предоставил сервис проверки истории автомобилей Автотека. Специалисты проанализировали выполненные в 2022 году ремонты по автомобилям иностранных моделей в возрасте до 10 лет, по которым пользователи Автотеки активно запрашивали отчеты в ушедшем году.

Данные для расчета среднего количества ремонтов были взяты из собственной базы данных Автотеки.

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Результаты исследования показали, что реже всего за отчетный период попадали в ремонт корейские, китайские и японские машины.

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На первом месте в рейтинге моделей, владельцы которых реже всего обращались в ремонт, — Kia K5. Второе и третье места заняли еще две модели корейского производителя — Daewoo Matiz и Daewoo Nexia.

Также «пятерку» моделей с наименьшим средним количеством ремонтов попали китайские Lifan X60 и Chery Tiggo.

В нижних строчках рейтинга «надежности» оказались Datsun on-DO, Kiа Sportagе и Nissan Terrano.

Топ-10 моделей иномарок в возрасте до 10 лет с наименьшим средним количеством ремонтов в 2022 году (данные сервиса Автотека, вся Россия)

Место

Бренд

Модель

Страна происхождения

1

Kia

K5

Южная Корея

2

Daewoo

Matiz

Южная Корея

3

Daewoo

Nexia

Южная Корея

4

LIFAN

X60

Китай

5

Chery

Tiggo (T11)

Китай

6

Hyundai

Tucson

Южная Корея

7

SsangYong

Actyon

Южная Корея

8

Nissan

Terrano

Япония

9

Kia

Sportage

Южная Корея

10

Datsun

on-DO

Япония

Источник: Автотека

Фото: «За рулем»

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