Самые надежные: эти модели реже всего попадали в ремонт в 2022 году

Статистику зафиксированных за 2022 год ремонтов иномарок масс-сегмента предоставил сервис проверки истории автомобилей Автотека. Специалисты проанализировали выполненные в 2022 году ремонты по автомобилям иностранных моделей в возрасте до 10 лет, по которым пользователи Автотеки активно запрашивали отчеты в ушедшем году.
Данные для расчета среднего количества ремонтов были взяты из собственной базы данных Автотеки.
Результаты исследования показали, что реже всего за отчетный период попадали в ремонт корейские, китайские и японские машины.
На первом месте в рейтинге моделей, владельцы которых реже всего обращались в ремонт, — Kia K5. Второе и третье места заняли еще две модели корейского производителя — Daewoo Matiz и Daewoo Nexia.
Также «пятерку» моделей с наименьшим средним количеством ремонтов попали китайские Lifan X60 и Chery Tiggo.
В нижних строчках рейтинга «надежности» оказались Datsun on-DO, Kiа Sportagе и Nissan Terrano.
Топ-10 моделей иномарок в возрасте до 10 лет с наименьшим средним количеством ремонтов в 2022 году (данные сервиса Автотека, вся Россия)
|
Место
|
Бренд
|
Модель
|
Страна происхождения
|
1
|
Kia
|
K5
|
Южная Корея
|
2
|
Daewoo
|
Matiz
|
Южная Корея
|
3
|
Daewoo
|
Nexia
|
Южная Корея
|
4
|
LIFAN
|
X60
|
Китай
|
5
|
Chery
|
Tiggo (T11)
|
Китай
|
6
|
Hyundai
|
Tucson
|
Южная Корея
|
7
|
SsangYong
|
Actyon
|
Южная Корея
|
8
|
Nissan
|
Terrano
|
Япония
|
9
|
Kia
|
Sportage
|
Южная Корея
|
10
|
Datsun
|
on-DO
|
Япония
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Источник: Автотека
Фото: «За рулем»
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