Самые надежные: эти модели реже всего попадали в ремонт в 2022 году

Первые три места заняли «корейцы».

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Статистику зафиксированных за 2022 год ремонтов иномарок масс-сегмента предоставил сервис проверки истории автомобилей Автотека. Специалисты проанализировали выполненные в 2022 году ремонты по автомобилям иностранных моделей в возрасте до 10 лет, по которым пользователи Автотеки активно запрашивали отчеты в ушедшем году.

Данные для расчета среднего количества ремонтов были взяты из собственной базы данных Автотеки.

Результаты исследования показали, что реже всего за отчетный период попадали в ремонт корейские, китайские и японские машины.

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На первом месте в рейтинге моделей, владельцы которых реже всего обращались в ремонт, — Kia K5. Второе и третье места заняли еще две модели корейского производителя — Daewoo Matiz и Daewoo Nexia.

Также «пятерку» моделей с наименьшим средним количеством ремонтов попали китайские Lifan X60 и Chery Tiggo.

В нижних строчках рейтинга «надежности» оказались Datsun on-DO, Kiа Sportagе и Nissan Terrano.

Топ-10 моделей иномарок в возрасте до 10 лет с наименьшим средним количеством ремонтов в 2022 году (данные сервиса Автотека, вся Россия)

Место Бренд Модель Страна происхождения 1 Kia K5 Южная Корея 2 Daewoo Matiz Южная Корея 3 Daewoo Nexia Южная Корея 4 LIFAN X60 Китай 5 Chery Tiggo (T11) Китай 6 Hyundai Tucson Южная Корея 7 SsangYong Actyon Южная Корея 8 Nissan Terrano Япония 9 Kia Sportage Южная Корея 10 Datsun on-DO Япония

Столько автомобилей в прошлом году попали под отзывные кампании — читайте в нашем материале.



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Источник: Автотека



Фото: «За рулем»

