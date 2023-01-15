Хитрости, которые спасут после обледенения автомобиля — журнал За рулем

Хитрости, которые спасут после обледенения автомобиля

Это сможет сделать каждый.

Машина полностью обледенела и совсем не открывается. Что делать в таком случае? Эксперт «За рулем» Илья Пименов знает ответ.

Не следует пытаться открыть водительскую дверь, если с первого раза не вышло. Посмотрите, не поддаются ли другие.

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Осторожно постучите по поверхности одной из задних дверей или даже надавите на нее. Возможно, она сдастся и откроется. В случае, когда все двери намертво примерзли, найдите канистру с теплой водой и полейте жидкостью по контуру одной из дверей.

Чтобы открыть замок водительской, пригодится простецкий инструмент, который есть у каждого курильщика. Нужно подогреть жало ключа зажигалкой и вставить его в замок. Вероятно, придется повторить фокус несколько раз, пока механизм не растает.

Хитрости, которые спасут после обледенения автомобиля

Фото: YouTube

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