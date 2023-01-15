Вот кто может получить льготный автокредит в этом году

Разъяснения дали в Минпромторге.

Материалы по теме Россиянам подсказали, как выбрать идеальный семейный автомобиль

Рассчитывать на займ смогут россияне, у которых есть хотя бы один ребенок, сотрудники государственного здравоохранения, а также граждане, никогда не владевшие автомобилем.

Помимо перечисленных категорий, льготный автокредит смогут взять военнослужащие (мобилизованные в том числе) и их семьи, военные пенсионеры и автовладельцы, сдающие машину в трейд-ин.

Базовая скидка для льготников будет равняться 20%. Правда, на Дальнем востоке больше — 25%. Скидка на продукцию отечественного автопрома составит 25%, однако не более 625 тысяч рублей.

Под условия программы подходят машины АВТОВАЗа, ГАЗа, УАЗа, Haval (сделанные в Тульской области) и электрокары Evolute. Оформить займ можно в Росбанке, ВТБ, Ситилем, Совкомбанке, Газпромбанке, Открытии или Альфа-банке. Заявки уже подаются.

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Источник: Российская Газета

Фото: Depositphotos