Вот кто может получить льготный автокредит в этом году

Рассчитывать на займ смогут россияне, у которых есть хотя бы один ребенок, сотрудники государственного здравоохранения, а также граждане, никогда не владевшие автомобилем.
Помимо перечисленных категорий, льготный автокредит смогут взять военнослужащие (мобилизованные в том числе) и их семьи, военные пенсионеры и автовладельцы, сдающие машину в трейд-ин.
Базовая скидка для льготников будет равняться 20%. Правда, на Дальнем востоке больше — 25%. Скидка на продукцию отечественного автопрома составит 25%, однако не более 625 тысяч рублей.
Под условия программы подходят машины АВТОВАЗа, ГАЗа, УАЗа, Haval (сделанные в Тульской области) и электрокары Evolute. Оформить займ можно в Росбанке, ВТБ, Ситилем, Совкомбанке, Газпромбанке, Открытии или Альфа-банке. Заявки уже подаются.
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Источник: Российская Газета
Фото: Depositphotos
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