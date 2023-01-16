Штраф за зимние шины летом — он скоро будет — журнал За рулем

Штраф за зимние шины летом — он скоро будет

ГИБДД составила новый перечень неисправностей транспортных средств, при которых запрещена эксплуатация.

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Госавтоинспекция подготовила новую редакцию «перечня неисправностей и условий», при которых запрещена эксплуатация транспортных средств.

Согласно документу, с декабря по февраль водителям легковых авто и легких грузовиков будет запрещено ездить на летних покрышках, с июня по август — на шипованных. За нарушение будет применяться штраф в 500 рублей.

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Длительность сезонного запрета регионы смогут регулировать по своему усмотрению, в зависимости от погодных условий (например, Красноярск может продлить зимний сезон до марта). На тяжелых грузовиках и автобусах зимние шины необязательны, но водители должны будут возить с собой цепи противоскольжения с декабря по февраль.

В фарах нельзя будет устанавливать нештатные лампы, а неработающий автоматический корректор фар, если он предусмотрен, будет считаться нарушением.

Среди «критических» неисправностей, при которых запрещена эксплуатация, перечислены следующие:

  • неработающая антиблокировочная система (ABS)
  • неработающий усилитель руля
  • неработающие стояночный тормоз
  • неработающий фонарь заднего хода
  • неработающий стоп-сигнал
  • чрезмерная тонировка
  • чрезмерный износ шин
  • отсутствие или повреждение ремней безопасности
  • неработающий или отсутствующий тахограф
  • разрушение деталей подвески
  • сильная деформация бампера (например после ДТП)
  • отсутствие противосолнечных козырьков, предусмотренных конструкцией автомобиля.

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Также будут считаться нарушением перегибы, трещины, перетирания, надрывы, надрезы, разрывы тормозных трубопроводов и шлангов.

Проект постановления Правительства РФ неоднократно обсуждали и переписывали на протяжении нескольких лет, но в ближайшее время его направят в Правительство на окончательное утверждение.

Источник: «Коммерсант»

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

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