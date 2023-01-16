Госавтоинспекция подготовила новую редакцию «перечня неисправностей и условий», при которых запрещена эксплуатация транспортных средств.
Согласно документу, с декабря по февраль водителям легковых авто и легких грузовиков будет запрещено ездить на летних покрышках, с июня по август — на шипованных. За нарушение будет применяться штраф в 500 рублей.
Длительность сезонного запрета регионы смогут регулировать по своему усмотрению, в зависимости от погодных условий (например, Красноярск может продлить зимний сезон до марта). На тяжелых грузовиках и автобусах зимние шины необязательны, но водители должны будут возить с собой цепи противоскольжения с декабря по февраль.
В фарах нельзя будет устанавливать нештатные лампы, а неработающий автоматический корректор фар, если он предусмотрен, будет считаться нарушением.
Среди «критических» неисправностей, при которых запрещена эксплуатация, перечислены следующие:
- неработающая антиблокировочная система (ABS)
- неработающий усилитель руля
- неработающие стояночный тормоз
- неработающий фонарь заднего хода
- неработающий стоп-сигнал
- чрезмерная тонировка
- чрезмерный износ шин
- отсутствие или повреждение ремней безопасности
- неработающий или отсутствующий тахограф
- разрушение деталей подвески
- сильная деформация бампера (например после ДТП)
- отсутствие противосолнечных козырьков, предусмотренных конструкцией автомобиля.
Также будут считаться нарушением перегибы, трещины, перетирания, надрывы, надрезы, разрывы тормозных трубопроводов и шлангов.
Проект постановления Правительства РФ неоднократно обсуждали и переписывали на протяжении нескольких лет, но в ближайшее время его направят в Правительство на окончательное утверждение.
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Источник: «Коммерсант»
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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