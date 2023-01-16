ГИБДД составила новый перечень неисправностей транспортных средств, при которых запрещена эксплуатация.

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Госавтоинспекция подготовила новую редакцию «перечня неисправностей и условий», при которых запрещена эксплуатация транспортных средств.

Согласно документу, с декабря по февраль водителям легковых авто и легких грузовиков будет запрещено ездить на летних покрышках, с июня по август — на шипованных. За нарушение будет применяться штраф в 500 рублей.

Длительность сезонного запрета регионы смогут регулировать по своему усмотрению, в зависимости от погодных условий (например, Красноярск может продлить зимний сезон до марта). На тяжелых грузовиках и автобусах зимние шины необязательны, но водители должны будут возить с собой цепи противоскольжения с декабря по февраль.

В фарах нельзя будет устанавливать нештатные лампы, а неработающий автоматический корректор фар, если он предусмотрен, будет считаться нарушением.

Среди «критических» неисправностей, при которых запрещена эксплуатация, перечислены следующие:

неработающая антиблокировочная система (ABS)

неработающий усилитель руля

неработающие стояночный тормоз

неработающий фонарь заднего хода

неработающий стоп-сигнал

чрезмерная тонировка

чрезмерный износ шин

отсутствие или повреждение ремней безопасности

неработающий или отсутствующий тахограф

разрушение деталей подвески

сильная деформация бампера (например после ДТП)

отсутствие противосолнечных козырьков, предусмотренных конструкцией автомобиля.

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Также будут считаться нарушением перегибы, трещины, перетирания, надрывы, надрезы, разрывы тормозных трубопроводов и шлангов.

Проект постановления Правительства РФ неоднократно обсуждали и переписывали на протяжении нескольких лет, но в ближайшее время его направят в Правительство на окончательное утверждение.

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Источник: «Коммерсант»

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

