Такое развлечение, во-первых, небезопасно, а во-вторых, любителей экстрима минимум ждет штраф, а максимум — наказание посерьезнее.

Материалы по теме Штраф за зимние шины летом — он скоро будет

От катания зимой на привязанных к автомобилям «ватрушках» (тюбингах) или санках следует отказаться, отмечает юрист, ведущий радио «Автодор» Сергей Смирнов.

Согласно ПДД, за перевозку людей вне кабины автомобиля предусмотрен штраф в размере 1000 рублей (ч. 2 статьи 12.23 КоАП РФ). Но и это еще не все, предупредил юрист.

Если такое «катание» приведет к причинению вреда здоровью, последствия могут быть более серьезными. Водителя привлекут к ответственности за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью легкой или средней степени тяжести (части 1 или 2 статьи 12.24 КоАП РФ).

Материалы по теме Штрафовать за выброс мусора из окна начнут с сегодняшнего дня

В первом случае максимальным наказанием может стать лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 года до 1,5 лет, а во втором — лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Причинение тяжкого вреда здоровью подпадает уже под уголовную статью (264 УК РФ). Наказанием может стать ограничение свободы на срок до 3 лет.

Юрист напоминает, что у всех сейчас с собой смартфоны, и кто-то из прохожих может заснять зимнее «развлечение» и выложить в соцсети. А это уже повод для возбуждения дела об административном правонарушении.

Источник: Радио Sputnik

Фото: скриншот видео YouTube

