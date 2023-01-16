От катания зимой на привязанных к автомобилям «ватрушках» (тюбингах) или санках следует отказаться, отмечает юрист, ведущий радио «Автодор» Сергей Смирнов.
Согласно ПДД, за перевозку людей вне кабины автомобиля предусмотрен штраф в размере 1000 рублей (ч. 2 статьи 12.23 КоАП РФ). Но и это еще не все, предупредил юрист.
Если такое «катание» приведет к причинению вреда здоровью, последствия могут быть более серьезными. Водителя привлекут к ответственности за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью легкой или средней степени тяжести (части 1 или 2 статьи 12.24 КоАП РФ).
В первом случае максимальным наказанием может стать лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 года до 1,5 лет, а во втором — лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.
Причинение тяжкого вреда здоровью подпадает уже под уголовную статью (264 УК РФ). Наказанием может стать ограничение свободы на срок до 3 лет.
Юрист напоминает, что у всех сейчас с собой смартфоны, и кто-то из прохожих может заснять зимнее «развлечение» и выложить в соцсети. А это уже повод для возбуждения дела об административном правонарушении.
- МВД хочет запретить при вождении все «дурманящие» лекарства (в т. ч. с парацетамол).
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Источник: Радио Sputnik
Фото: скриншот видео YouTube
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