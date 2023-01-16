Будет много современных машин: на российский автопром выделят триллионы

Правительство России утвердило программу реабилитации ключевых отраслей производства — на долгосрочные проекты по 20 направлениям выделено 2,7 трлн рублей.
Согласно взаимосвязанным стратегиям развития металлургической промышленности до 2030-го и автопрома до 2035 года планируется к 2026-му самостоятельно изготавливать до 90% комплектующих, а к 2035-му — нарастить продажи отечественных автомобилей вдвое и сократить долю иномарок на рынке до 17%.
Сейчас в России сборка и выпуск автомобилей более чем наполовину зависят от импортных технологий, для сравнения, уровень локализации в Иране составляет 90%.
Программа развития предусматривает создание производства систем безопасности, дизельных двигателей, полупроводников. Необходимо развивать гибриды, электромобили, машины на водородных топливных элементах, технологии автономного транспорта.
Среди планов также сокращение автомобильных платформ, сейчас в России их 56, для сравнения, в Германии — 39, и локализация программного обеспечения.
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Источник: РИА Новости
Фото: EPA/ТАСС
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