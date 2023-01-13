Эксперты ожидают нашествия новых автобрендов из Азии

Новые марки из Китая, Вьетнама и Ирана могут появиться в 2023 году.

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Минимум 5–7 новых автобрендов появятся в РФ в 2023 году. Ожидается, что в России будет представлено несколько китайских брендов, которые зайдут официально (неофициально их много). Среди перспективных — премиальный бренд Hongqi, изображения одной из его моделей уже появились в базе Роспатента.

Стремится в Россию и вьетнамская марка Vinfast, иранские автобренды также уже давно присматриваются к российскому авторынку.

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В Китае много брендов, о некоторых в России даже не слышали, а при избытке производственных мощностей производители из Поднебесной будут стремиться на внешние рынки, и сейчас создались благоприятные условия, чтобы закрепиться в России.

Дилеры не исключают и появления индийских брендов. Впрочем, не все разделяют такой оптимизм: индийские машины больше рассчитаны на внутренний рынок: по большей части там выпускают малокомфортабельные маленькие машины, есть даже такие, которые выпускаются без стекол. Вряд ли они будут востребованы в России.

Источник: Прайм

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