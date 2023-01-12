FAW запатентовал в России экстерьер нового седана

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Китайский концерн FAW запатентовал в России интерьер седана бизнес-класса Hongqi H5 второго поколения, одной из тех моделей бренда Hongqi, которые будут продаваться в России официально.

Напомним, в Поднебесной марка Hongqi претендует на премиальность.

Новое поколение седана Hongqi H5 появилось в продаже на рынке Китая в июле 2022 года, автомобиль конкурирует с такими моделями, как Beijing EU7 и Toyota Camry.

H5 дебютировал еще в 2017 году и за эти годы несколько раз обновлялся. Он базируется на той же платформе, что и Mazda 6 третьего поколения, которая производилась в Китае совместным предприятием FAW-Mazda. FAW или First Auto Works является владельцем бренда Hongqi.

H5 в Поднебесной доступен с двумя бензиновыми турбодвигателями: 1,5-литровым, мощностью 169 л.с. (работает в паре с 7-ступенчатой DCT) и 1,8-литровым, мощностью 197 л.с. (агрегатируется с 8-ступенчатой роботизированной механикой).

Есть еще и гибридный вариант HEV, в состав которого входят 1,5-литровый мотор и вариатор.

Габариты новинки (длина, ширина высота, мм): 4988/1875/1470, колесная база — 2920 мм. Hongqi H5 имеет только передний привод.

Интерьер автомобиля вряд ли будет отличаться от представленного на китайском рынке, а он впечатляет — сиденья из кожи красного цвета и мультимедиа диагональю 12,6 дюйма, а приборная панель — 12,3 дюйма.

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Цены на авто в Китае варьируются от 145 800 до 190 800 юаней (1,5–1,9 млн рублей), но что касается российского рынка, то тут даже предположения о ценах делать преждевременно.

Китайский автопром не создает здоровой конкуренции российским высоко локализованным предприятиям, считает глава АВТОВАЗа Максим Соколов.



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Источники: Федеральный институт промышленной собственности, carnewschina.com



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