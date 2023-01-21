Пьяные дрифтеры умудрились столкнуться на льду — журнал За рулем

Пьяные дрифтеры умудрились столкнуться на льду

Одна из машин загорелась, а видео, как водится, попало в Сеть.

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Машины гоняли по льду Уссурийского залива вблизи Владивостока, чуть не посбивав палатки рыбаков. И в итоге столкнулись. Очевидцы сообщили, что гонщики явно были нетрезвы. Видно, как от автомобиля отбегает человек и языки пламени пробиваются сквозь клубы дыма.

Видео было опубликовано в соцсетях. «ПДД на льду действуют?» — задались вопросом приморцы.

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К делу подключилась полиция Приморья и проводит проверку по факту видеозаписи, опубликованной в социальной сети.

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«По предварительной информации, в результате столкновения транспортных средств произошло возгорание автомобиля. В настоящее время устанавливаются личности участников инцидента и обстоятельства произошедшего.По результатам проверки будет принято решение в соответствии с российским законодательством», — говорится в сообщении ведомства.

Полиция напомнила приморцам, что законом Приморского края «Об административных правонарушениях» предусмотрена административная ответственность за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах. Выезд на лед автотранспорта влечет предупреждение или штраф в размере от одной до трех тысяч рублей.

Источник: Телеграм МВД России по Приморскому краю

Фото: Depositphotos

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