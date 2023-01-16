Новый дизельный УАЗ: подробности о двигателе и коробке

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Как «За рулем» сообщал ранее, УАЗ планирует запустить производство новых версий внедорожников — они будут оснащены дизелем и новой коробкой передач. Теперь стали известны некоторые подробности об этих машинах. Источник сообщает, что новые двигатели и трансмиссию получат модели Патриот и Пикап, а производитель агрегатов — китайский JAC.
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По этим данным, под капот Патриота и Пикапа встанет турбодизель JAC HFC4D, который, в зависимости от версии, выдает от 130 до 139 л.с. В паре с этим мотором будет работать 6-ступенчатая механическая коробка, также от JAC.
- По планам УАЗа, такие версии должны пойти в производство в мае 2024 года.
- «За рулем» можно смотреть на RuTube.
Источник: ВКонтакте / Русские автомобили