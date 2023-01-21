Замечен автомобиль, у которого не надо очищать крышу (видео) — журнал За рулем

Замечен автомобиль, у которого не надо очищать крышу (видео)

На зимних дорогах он смотрится экзотично.

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Кто-то заснял на американских дорогах машину, которая спорно смотрится во время снегопада. Это белый кабриолет.

«Тебе не нужно очищать снег с крыши, если у тебя нет крыши», — пишут комментаторы под роликом. Другие шутят, что можно включить подогрев сидений, и тогда снег растает сам.

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Судя по поднятым фарам, на видео предстал японский родстер Mazda Miata версии 1989 года. Видно, что машину постоянно заносит даже на небольшой скорости из-за заднего привода.

Некоторые владельцы таких машин признаются, что отопитель так греет в салоне, что лучше и правда убрать крышу, потому что можно зажариться.

Источник: Reddit

Фото: YouTube

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