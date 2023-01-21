«Дурак что ли?»: русский дальнобойщик повздорил с иностранцем — журнал За рулем

«Дурак что ли?»: русский дальнобойщик повздорил с иностранцем

Водитель легковушки вел себя крайне странно.

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В Сети гуляет видео с малообъяснимым сюжетом. Дальнобойщик, говорящий на русском языке, проезжает мимо стоящей фуры, но перед ним внезапно останавливается легковушка и начинается нечто неожиданное.

«Чего вот ты делаешь, дурак что ли ты?» — задался вопросом водитель фуры. Из универсала выходит мужчина и, как заметили комментаторы, начинает говорить сначала на датском диалекте, а затем по-английски с немецким акцентом.

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Крайне недовольный мужчина просит дальнобойщика показать паспорт. Русский не понимает, что от него хотят. Тогда иностранец называет водителя большегруза «идиотом» и говорит, чтобы тот ехал и «убил себя» в грузовике.

«Пьяный что ли ты?» — вопрошает дальнобой. На этом ролик обрывается. Комментаторы пустились в нескончаемые гадания по поводу акцента странноватого мужчины и обстоятельств произошедшего. Никто так и не смог объяснить, что ему было нужно.

Источник: Reddit

Фото: Reddit

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